Gübretaş'tan (GUBRF) geri alım programı açıklaması

Gübre Fabrikaları'dan KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.10.2024 tarihli toplantısında "Gübre Fabrikaları Türk A.Ş. Pay Geri Alım Programı"nın (Pay Geri Alım Programı) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulması ve yönetim kurulunun geri alım işlemleri için yetkilendirilmesi kararlaştırılmış ve yine aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurularak kamuya ilan edilmişti. Şirketimizin 25.11.2024 tarihinde yapılmış Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Pay Geri Alım Programı ekte yer aldığı şekilde onaylanmış ve Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi kabul edilmiştir" denildi. KAP bildiriminde ayrıca şu detaylar yer aldı:

Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre:Pay Geri Alım Programı'nın süresi, programın genel kurul onay tarihinden itibaren azami 1 (bir) yıldır.

Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL): 33.400.000

Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL): 4.000.000.000

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