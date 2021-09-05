İkinci çeyrek bilançoları, baz etkisinin de yansımasıyla kârlılık ve ciro açısından güçlü geldi. Demirçelik, beyaz eşya, petrokimya, çimento, tekstil, oto ve oto yan sanayi öne çıktı. Üçüncü çeyrek bilançolarında; kur ile faizlerin seyri, makro veriler ile para politikası kararları belirleyici olacak.

Borsa İstanbul’da (BİST), 2021 ikinci çeyrek bilanço dönemi tamamlandı. Covid-19’un, dövizdeki yükselişin ve yüksek enflasyonun etkilerinin finansalları etkilediği ikinci çeyrek, özellikle tüketime dayalı sektörler için olumlu geçti.

Otomotiv ve beyaz eşya satışları yurt içinde artarken, yurtdışı pazarlarda iyileşmeler gözlemlendi. İçecek şirketlerinin satışları da oldukça güçlü bir seyir izledi. Bu çeyrekte, geçen yılın düşük baz etkisi de birçok sektör açısından ortak tema oldu.

Yıllık bazda karşılaştırmalarda geçen yılın havacılık ve petrol şirketleri gibi bazı sektörler açısından düşük baz; gıda perakende şirketleri gibi bazı sektörler için de yüksek baz etkisi sunduğunun gözden kaçmaması gerektiği üzerinde duruluyor.

Covid-19 önlemleri kapsamında mayıs ayındaki kapamaların, ikinci çeyrek bilançolarının takip eden çeyrekler için gösterge olabilme niteliğine olumsuz etkide bulunduğu da not ediliyor.

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