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Gülermak (GLRMK) borsa işlem tarihi belli oldu

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. halka arz olan son şirketlerden. Gülermak'ın borsa işlem tarihi de bugün belli oldu.

14 Ocak 2025 | 20:25
Gülermak (GLRMK) borsa işlem tarihi belli oldu

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. payları 17 Ocak'tan itibaren borsada işlem görecek. Borsa İstanbul'da bugün KAP'a şu açıklama yapıldı: Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 322.600.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 38.760.000 TL nominal değerli Şirket payları 17/01/2025 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 125 TL baz fiyat, "GLRMK.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

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