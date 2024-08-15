Halka arz fiyatı pay başına 35 lira olarak belirlenen şirketin 9 milyon lotu sermaye artırımı, 1 milyon lotu ortak satış olmak üzere 10 milyon lot olan payları satışa çıkacak. Böylece, halka arzla şirketin yüzde 25,64'ü halka açılmış olacak.

Halka arz edilecek hisselerin tamamı yurt içi bireysel yatırımcıya ayrılırken, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 350 milyon lira olması bekleniyor.

İstanbul Üsküdar'daki genel müdürlüklerinde ve Manisa Salihli Organize Sanayi Bölgesi Üretim tesislerindeki peynir çeşitlerini; toplu tüketim, ulusal market zinciri, discount ve EDT (ev dışı tüketim) kanallarına sunan Gündoğdu Gıda, aynı zamanda yurt dışındaki müşterilerin de taleplerine cevap vererek büyümesini sürdürüyor.

Salihli Organize Sanayi Bölgesinde 3 bin metre kare kapalı alana sahip 15 bin metrekare alana kurulu fabrikalarıyla istihdama ve ülke ekonomisine katkıda bulunan şirket, gelecek bir yıl boyunca sermaye artırımı yapmayacağını ve mevcut ortaklarının pay satışını gerçekleştirmeyeceklerini taahhüt ediyor.

"Finansal yapımızı güçlendirerek çok daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum"

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zülküf Kopuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketlerinin 1975'te babaları Cemil Kopuz tarafından Unkapanı Gıda Sitesi'nde kurulduğunu, 1985'te Rami Gıda Sitesi'ne ardından 2003'te Mega Center'a taşındıklarını ve son olarak şu anda bulundukları Çengelköy'deki yerlerinde faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Kopuz, "Şirketimiz, sektörde perakende ve ev dışı tüketim olarak iki kanalda çalışmakta. Perakende müşterilerimize baktığınızda BİM, Makro Center, Migros gibi işinin iyileriyle çalışıyoruz. Ev dışı tüketime de baktığınızda Turkish Do&co, Midpoint gibi markalarla çalışmaktayız." şeklinde konuştu.

Halka arz sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Kopuz, Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin bir aile şirketi olduğuna ve şirketi babasından devraldığına değinerek kurumsallık ve şeffaflığın kendisi için önemli unsurlar olduğunun altını çizdi.

Kopuz, bundan sonraki süreçte kurumsallaşmayı ön plana çıkaracaklarına dikkati çekerek, halka arz sürecinin kendilerine şeffaflık ve kurumsallık katacağını ve bu şekilde şirketlerini büyütmeyi hedeflediklerini aktardı.

Halka arz gelirlerini işletme sermayesi olarak değerlendirmek istedikleri bilgisini paylaşan Kopuz, "Hedefimiz, şirketimizin önümüzdeki dönemde bu halka arzla birlikte finansal olarak daha güçlü bir yapıya bürünmesi ve büyümesini sürdürmesidir. Finansal yapımızı güçlendirerek çok kısa zamanda çok daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.