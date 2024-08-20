Gündoğdu Gıda (GUNDG) borsa işlem tarihi belli oldu

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre Gündoğdu Gıda payları 22 Ağustos'tan itibaren borsada işlem görecek. Yapılan açıklama şöyle:

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 39.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 10.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 22/08/2024 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 35 TL baz fiyat, "GUNDG.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.