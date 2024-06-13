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Halk Yatırım'dan BİM (BIMAS) bilanço analizi

Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS) dün 2024 yılı 1. çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirket ilk çeyrekte 3.877.861.000 TL kar açıkladı. Halk Yatırım'ın BİMAS analizi ise şöyle:

13 Haziran 2024 | 10:04
Son Güncellenme: 13 Haziran 2024 | 10:05
Halk Yatırım'dan BİM (BIMAS) bilanço analizi

Halk Yatırım'ın BİM bilanço analizinde şu yorumlar var: 
Beklentimizin üzerinde net kar. Bim’in, TMS 29 etkisi dahil edilmiş 1Ç24 net kar rakamı kurum beklentimiz olan 2.852 mn TL’nin üzerinde yıllık bazda %233 artışla 3.878 mn TL seviyesinde gerçekleşirken; net kar marjı yıllık 2,4 puanlık artışla %3,7 seviyesine yükseldi. Beklentimizin üzerinde gerçekleşen net karda, tahminimizin üzerinde gerçekleşen operasyonel karlılık ve beklentimizin üzerinde kaydedilen parasal kazanç etkili oldu. TMS 29 uygulaması kapsamında 1Ç24’te 5.684 mn TL’lik parasal kazanç kaydedildi. Diğer taraftan, operasyonel karlılık beklentimizin %9,6 üzerinde 4.449 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı da yıllık bazda 0,9 puanlık artışla %4,3 seviyesinde gerçekleşti. Özetle; hem operasyonel marjlarda hem net kar tarafında yıllık bazda yükselişe işaret eden finansal sonuçlar doğrultusunda açıklanan finansalların hisse performansına etkisini ‘pozitif’ olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Matriks Haberler /Halk Yatırım
Not: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
 

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Halk Yatırım'dan BİM (BIMAS) bilanço analizi
Borsa güne yüzde 1,52 yükselişle başladı (13 Haziran)
Koç Holding'ten söylenti, yalan haber uyarısı: Örnekler verildi
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (12 Haziran)
Sur Tatil Evleri (SURGY) temettü kararını duyurdu
ASELSAN (ASELS) aldığı yeni siparişi duyurdu
Nakde dönmek isteyen borsa yatırımcısı için son gün!
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket (12 Haziran)
Mayıs 2024'te yabancıların en çok aldığı 5 hisse
Şekerbank (SKBNK) bedelli sermaye artırımı tarihini açıkladı
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu geldi: Yüzde 500
Europower Enerji (EUPWR) 30 milyon euroluk sözleşmeyi duyurdu
Avrupa'da 'aşırı sağ' sarsıntısı: Banka hisseleri çakıldı, tahvil faizleri 8 ayın zirvesinde
Bilançosuyla öne çıkan 44 şirket
BİST-100’de sektörüne göre F/K bazında ucuz ve yabancıların son 1 ayda en çok aldığı 9 hisse
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