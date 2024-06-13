Halk Yatırım'ın BİM bilanço analizinde şu yorumlar var:

Beklentimizin üzerinde net kar. Bim’in, TMS 29 etkisi dahil edilmiş 1Ç24 net kar rakamı kurum beklentimiz olan 2.852 mn TL’nin üzerinde yıllık bazda %233 artışla 3.878 mn TL seviyesinde gerçekleşirken; net kar marjı yıllık 2,4 puanlık artışla %3,7 seviyesine yükseldi. Beklentimizin üzerinde gerçekleşen net karda, tahminimizin üzerinde gerçekleşen operasyonel karlılık ve beklentimizin üzerinde kaydedilen parasal kazanç etkili oldu. TMS 29 uygulaması kapsamında 1Ç24’te 5.684 mn TL’lik parasal kazanç kaydedildi. Diğer taraftan, operasyonel karlılık beklentimizin %9,6 üzerinde 4.449 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı da yıllık bazda 0,9 puanlık artışla %4,3 seviyesinde gerçekleşti. Özetle; hem operasyonel marjlarda hem net kar tarafında yıllık bazda yükselişe işaret eden finansal sonuçlar doğrultusunda açıklanan finansalların hisse performansına etkisini ‘pozitif’ olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Matriks Haberler /Halk Yatırım

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