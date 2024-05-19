Halka Arz Takvimi: Bu hafta hangi halka arzlar var? (20-24 Mayıs)

SPK, geçtiğimiz hafta yayınladığı bültende Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ ile Onur Yüksek Teknoloji AŞ'nin halka arz başvurularını onayladığı duyurmuştu. Her iki şirketin halka arzı için de bu hafta talep toplanacak. İşte bu haftaki halka arz takvimi:

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ: 22-23 MAYIS

Onur Yüksek Teknoloji AŞ'nin (ONRYT) halka arzında şirketin 50 milyon TL olan sermayesinin 62,83 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 12,83 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Cengiz Dede’nin sahip olduğu 3,2 milyon TL, Noyan Burçin Dede’nin sahip olduğu 1,6 milyon TL, Tolga Dede’nin sahip olduğu 1,6 milyon TL ve Nurgül Dede’nin sahip olduğu 500.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 19,73 milyon TL nominal değerli pay halka arz edilecek.

Borsa Kodu: ONRYT

Tarih: 22-23 Mayıs

Saat:10:30 - 13.00

Fiyat:49.50 TL

Pay: 19.730.000

Talep Toplama Yöntemi: Borsa’da Satış / Sabit fiyat ile talep toplama

ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME: 23-24 MAYIS

Borsa Kodu: OZYSR

Tarih: 23-24 Mayıs (Perşembe-Cuma)

Saat: 10:30-13:00

Talep Toplama Yöntemi: Borsa’da Satış / Sabit fiyat ile talep toplama

Fiyat: 28,00 TL

Pay: 26.000.000 lot / Ek pay 5.200.000 (Toplam:31.200.000)

Halka Arz Büyüklüğü: 736.000.000 TL (Ek Satış Dahil: 873.600.000 TL)