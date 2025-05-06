Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama

Halkbank'tan bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

Bilindiği üzere Halkbank'ın ABD'de devam etmekte olan ceza davasıyla ilgili süreçte; İkinci İstinaf Mahkemesi 22.10.2024 tarihinde Bankamızın teamül hukuku açısından dokunulmazlık talebini reddederek Bölge Mahkemesi'nin kararını onamıştı.

Bankamız, İkinci İstinaf Mahkemesi'nin 22.10.2024 tarihli kararıyla ilgili olarak, teamül hukuku kapsamındaki devlet dokunulmazlığı argümanlarını içeren temyiz başvuru müzekkeresi dilekçesini 5 Mayıs 2025 tarihinde ABD Yüksek Mahkemesine sunmuştur. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.

