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Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama

Halkbank bugün KAP'a ABD'de banka aleyhine süren davaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada temyiz başvuru müzekkeresi dilekçesinin 5 Mayıs'ta ABD Yüksek Mahkemesine sunulduğu belirtildi.

06 Mayıs 2025 | 18:42
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama

Halkbank'tan bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

Bilindiği üzere Halkbank'ın ABD'de devam etmekte olan ceza davasıyla ilgili süreçte; İkinci İstinaf Mahkemesi 22.10.2024 tarihinde Bankamızın teamül hukuku açısından dokunulmazlık talebini reddederek Bölge Mahkemesi'nin kararını onamıştı.
Bankamız, İkinci İstinaf Mahkemesi'nin 22.10.2024 tarihli kararıyla ilgili olarak, teamül hukuku kapsamındaki devlet dokunulmazlığı argümanlarını içeren temyiz başvuru müzekkeresi dilekçesini 5 Mayıs 2025 tarihinde ABD Yüksek Mahkemesine sunmuştur. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.
 

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İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
Denge Yatırım Holding bedelli tarihini duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Borsada yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (7 Mayıs)
Beşiktaş satılan hisse sayısı ve elde edilen geliri açıkladı
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Osmanlı Yatırım temettü tarihi ve miktarı belli oldu (2025)
Nisanda borsada otomotiv şirketleri arasında tek şirket kazandırdı
Bir şirketten daha bedelsiz kararı: Yüzde 2645
Galatasaray borsada da yatırımcısını üzmedi
Bir şirkette daha temettü tarihi belli oldu
Ford Otomotiv (FROTO) bedelsiz tarihi belli oldu
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