Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den (PRKME) bugün (29 Eylül) KAP'a yapılan bildirim şöyle: İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 28.09.2025 tarih ve 2025/10407 değişik iş sayılı kararı uyarınca Şirketimizin tüzel kişi hakim ortağı Park Holding A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır. Söz konusu soruşturma sürecinin Şirketimizin ticari faaliyetleri üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmamakta olup, ticari faaliyetlerimiz kesintisiz devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.