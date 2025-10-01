Altın güne nasıl başladı? 1 Ekim altın fiyatları

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 artışla 5 bin 159 liradan tamamladı. Güne yatay başlayan gram altının fiyatı saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 5 bin 158 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 553 liradan, Cumhuriyet altını 34 bin 93 liradan satılıyor.

Bugün 3 bin 875,5 dolarla rekor seviyeyi gören altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 3 bin 856 dolardan işlem görüyor.

ABD'de federal hükümetin bütçe yetersizliğinden dolayı kapanması varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

ABD'de federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapandı.

Ülkede 2025 mali yılı sona ererken federal hükümete finansman sağlayacak bütçe üzerinde anlaşmaya varılamadı.

Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bir bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi, 2019'dan bu yana ilk kez hükümetin kapanmasına yol açtı.

ABD'de yeni mali yılın başlamasına saatler kala Senato, hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin sunduğu geçici bütçe tasarılarını onaylamadı.

ABD'de hükümetin kapanması sonrası güvenli liman varlıklara olan talebin artmasıyla altının ons fiyatı bugün rekor tazelemesine karşın daha sonra gelen kar satışlarıyla geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi PMI, yurt dışında dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 700 dolar seviyesinin destek, 3 bin 900 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.