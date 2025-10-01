"Elektrik ve doğal gaz fiyatlarında artış planlanmıyor"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Habertürk TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kovid-19 salgını ile birlikte elektrik ve doğal gaz faturalarında 86 milyona destek sağlandığını belirten Bayraktar, "Destekle alakalı Hazinenin üzerinde 600 milyar liralık bir yük bulunuyor. Doğal gazda da elektriğe benzer bir şekilde tüketim esaslı bir düzenleme planlıyoruz. Yeni yılla birlikte bu modeli açıklayacağız. Kışa girerken elektrikte ve doğal gazda bir zam düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en ucuz gazı ABD'nin Henry Hub lokasyonunda



Bayraktar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu ABD'de enerji alanında yapılan anlaşmalara ilişkin bilgi paylaştı.

Enerjide ABD ile Türkiye arasında ciddi işbirliği potansiyeli olduğunu anlatan Bayraktar, şöyle devam etti:

"ABD ile Türkiye'nin enerji tarafından bakıldığında realize olmamış büyük bir potansiyeli var. ABD, dünyanın en büyük petrol üreticisi, dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi. Türkiye önemli bir doğal gaz ithalatçısı. Türkiye ve ABD'nin petrol, doğal gaz ve nükleer başlıkları altında anlaşmaları oldu. Bunların hepsi ayakları yere sağlam basan, üzerinde çok uzun çalışılmış anlaşmalar."

Bayraktar, ABD'de imzalanan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşmalarına atıfta bulunarak, "Dünyada doğal gaz fiyatı 4 merkezde oluşuyor. Dünyanın en ucuz gazı Henry Hub denen Amerika'daki lokasyonda. Dünyanın en ucuz gazı orada. Rusya'dan da ucuz, her yerden daha ucuz." diye konuştu.

Enerji talebi artmaya devam edecek



Türkiye'nin enerji talebinin 30 yılda en az üç kat büyüyeceğini vurgulayan Bayraktar, 2016'da Milli Enerji ve Maden Politikası ile dünyada LNG'de bollaşma olacağını gördüklerini, bu bağlamda doğal gaz altyapısına büyük yatırım yaptıklarını aktardı.

Bayraktar, Türkiye'de 2016'dan itibaren altyapı yatırımlarına başladıktan sonra ABD'den peyderpey doğal gaz alımı yapıldığını, 2024 verilerine göre Türkiye'de şu an kullanılan gazın yaklaşık yüzde 10'unun LNG olarak gemilerle ABD'den geldiğini söyledi.

Bakan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eylül ayından başlayarak toplam değeri 43 milyar doları bulan kısa, orta ve uzun vadeli LNG anlaşmaları yaptık. ABD, doğal gazı çok ucuz yerden çıkarıyor, kendi kullanıcısına sunuyor. Ama doğal gazı o halde Türkiye'ye getirmiyoruz. Arada başka maliyet kalemleri de var. Öncelikle onu boru hatlarıyla limana kadar taşıyorsunuz. Ondan sonra limanda bir sıvılaştırma yapıyorsunuz, onun da bir maliyeti var. Sonra da gemiye koyup bir taşıma maliyetiyle Aliağa'ya, Dörtyol'a veya Türkiye'deki limanlarımıza getiriyorsunuz. Dolayısıyla bütün bu maliyetleri ortaya koyduğumuzda bile Amerikan LNG'si, özellikle 2027 yılından sonra en rekabetçi gaz kaynaklarımızdan biri haline geliyor. ABD'den alınan doğal gazın pahalı olduğunu söylemek piyasayı bilmemek anlamına geliyor. Türkiye'nin kendine has gerçekleri var bu anlamda zamana ihtiyaç var. Türkiye doğal gaz ihracatı yapmaya devam edecek."

31 ülkede 416 nükleer reaktör bulunuyor



Doğal gazın aksine nükleer teknolojiye sahip ülke sayısının bir elin parmaklarını geçmediğini, dünyada 31 ülkede 416 reaktör bulunduğunu ifade eden Bayraktar, "94'ü Amerika'da. Fransa, elektriğinin yüzde 67'sini nükleerden karşılıyor. 60 civarında yeni reaktör yapılıyor. Nükleerde yerlileştirmeye çok önem veriyoruz. Karar verirken modeli oluştururken insan kaynağı gelişimini de önemsiyoruz. Akkuyu, Sinop ve Trakya'da toplam 12 reaktörle 15 bin megavatlık bir kurulu güce erişmemiz gerek. Küçük modüler reaktörlerden de en az 5 bin megavat ile 2050'ye ulaşmamız lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, ABD ile imzalanan nükleer anlaşmaya değinerek, şunları kaydetti:

"Küçük modüler reaktörleri, konvansiyonel reaktörleri, nükleerin barışçıl amaçlı kullanımına dönük, ayrıca nükleerin tıpta, tarımda, sanayide, malzeme sektöründe kullanımıyla ilgili geniş çerçevede bir anlaşma yaptık. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde finansman ile alakalı zorluk yaşandı. İlk reaktörü 2026 içinde devreye almak istiyoruz. Proje yüzde 49'a kadar dış finansman alabilecek. Bu şekilde proje daha çekici hale gelebilecek."