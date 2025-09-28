ENDEKS ORTALAMALARININ ALTINDA

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 68.16 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 48.33 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik takip etti. Endeksin yükselişinde Metal Ana Sanayi sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.98 yükselişle 11,378 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 275 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 142.26 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 60.47 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 108.50 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 11,299 ve 11,220 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 11,463 ve 11,549 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 39.22 seviyesinde bulunuyor.



ASELSAN



YÜKSELİŞTE

218.3 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 218.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 239.00 seviyesine yönelebilir. 218.3 seviyesinin altına sarkmalarda ise 188.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 188.00-183.00

Satım aralığı: 239.00-225.00

Endeks Ağırlığı (%): 7.73

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.702 puan arttı.



BORUSAN BORU SANAYİ



DİRENÇTE ZORLANDI

451.5-480 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 456.25 seviyesinin altında kapanışlarda 435.00 seviyesine gerileyebilir. 477.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 477.75 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 435.00-412.50

Satım aralığı: 455.00-510.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.39

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.014 puan azaldı.



EMLAK KONUT GMYO

İZLENMELİ

19.53 - 20.8 aralığında hareket eden hisse 19.89 seviyesinin altında kapanışlarda 19.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 19.89 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 20.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 19.40-19.10

Satım aralığı: 19.90-20.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.18

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.006 puan arttı.



ENKA İNŞAAT



DİRENÇTE ZORLANDI

72.7-77.65 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 73.7 seviyesinin altında kapanışlarda 71.50 seviyesine gerileyebilir. 77.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 77.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 71.50-71.00

Satım aralığı: 77.00-74.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.62

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.040 puan azaldı.



EREĞLİ DEMİR ÇELİK



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 32.44 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 28.25 seviyesinde bulunurken direnç 35.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 28.25-28.00

Satım aralığı: 34.00-32.75

Endeks Ağırlığı (%): 3.17

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.344 puan arttı.



KONTROLMATİK TEKNOLOJİ



ATAKTA

36.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 36.1 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 28.75 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 28.75-26.75

Satım aralığı: 43.25-38.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.48

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.058 puan arttı.



KARDEMİR (D)



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 28.2 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 30.2 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 31.75 seviyesine yönelebilir. 30.2 seviyesinin altında kapanışlarda 27.75 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 27.75-25.75

Satım aralığı: 31.75-28.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.62

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.022 puan arttı.



KUYAS YATIRIM



İZLENMELİ

54.8 - 59.3 aralığında hareket eden hisse 57.05 seviyesinin altında kapanışlarda 54.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 57.05 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 59.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 54.50-54.00

Satım aralığı: 59.00-56.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.65

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.001 puan azaldı.



PETKİM



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 17.63 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 19.18 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 20.27 seviyesine yönelebilir. 19.18 seviyesinin altında kapanışlarda 18.20 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 18.20-17.40

Satım aralığı: 19.30-18.30

Endeks Ağırlığı (%): 0.66

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.012 puan arttı.



PEGASUS



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 238.6 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 214.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 223.9 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 214.00-208.00

Satım aralığı: 229.00-246.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.45

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.076 puan azaldı.



SABANCI HOLDİNG



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

96.95 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 85.24 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 90.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 93.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 89.50-87.50

Satım aralığı: 93.00-93.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.92

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.091 puan azaldı.



SASA POLYESTER



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4.32 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.07 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.07 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.14 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 4.00-3.86

Satım aralığı: 4.14-4.36

Endeks Ağırlığı (%): 1.20

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.047 puan azaldı.



ŞİŞE CAM



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

38.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 40.75 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 39.96 seviyesinin altına kayması halinde ise 38.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 38.50-37.50

Satım aralığı: 40.75-39.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.79

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.003 puan arttı.



ŞOK MARKETLER TİCARET



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 38 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 36.76 seviyesinin altındaki kapanışlarda 36.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 36.76 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 37.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 36.25-36.00

Satım aralığı: 37.25-37.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.33

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.007 puan azaldı.



TÜRK HAVA YOLLARI



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

317.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 338.63 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 328.25 seviyesinin altına kayması halinde ise 317.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 317.50-315.00

Satım aralığı: 322.50-335.00

Endeks Ağırlığı (%): 6.70

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.060 puan azaldı.



T.S.K.B.



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 14.26 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 13.73 seviyesinin altındaki kapanışlarda 13.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 13.73 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 14.49 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 13.50-13.50

Satım aralığı: 13.80-13.80

Endeks Ağırlığı (%): 0.45

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.007 puan azaldı.



TÜPRAŞ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 190.3 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 180.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 216.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 180.00-171.00

Satım aralığı: 216.00-211.00

Endeks Ağırlığı (%): 5.59

Haftalık Değişim : IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.019 puan arttı.