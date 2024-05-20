Hareket Proje (HRKET) halka arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı? Detaylar...

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arzına ilişkin sonuçlar bugün belli oldu. Halka arzda 1.956.272'i yurtiçi bireysel olmak üzere toplamda 1.956.677 yatırımcıya pay dağıtımı yapıldı. İşte Hareket halka arzına ilişkin sonuçlar

HAREKET HALKA ARZ SONUÇLARI

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.'nin (“HRKET”, veya “Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 15-16-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 70,00 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 24.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Toplam halka arz büyüklüğü 1.680.000.000TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda, toplam 1.961.635 başvurudan, halka arz edilen 24.000.000 TL nominal değerli payların 4,25 katına denk gelen 101.901.886TL nominal değerli pay talebi gelmiştir. Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 1,27 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 13,18 katı, Hareket Grubu Çalışanlarına tahsis edilen payların 1,03 katı talep gelmiştir.

Öte yandan Türkiye Sınai Bankası Kalkınma A.Ş.'den KAP'a yapılan bildirimde "Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.'nin paylarının halka arzında, payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır" denildi.

HAREKET KAÇ LOT DAĞITTI?

Halka arzda toplamda 24 milyon lot pay dağıtıldı. Bireysel yatırımcıya 9-10 lot düştüğü tahmin ediliyor. Kesin rakamlar paylar hesaplara yansıyınca belli oldu.