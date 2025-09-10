Hedefinde 7 milyar dolarlık halka arz var

Washington Post'un haberine göre geçen yılın sonunda Pekin’de neredeyse yarım milyon akıllı robot firması kayıtlıydı ve bu firmalar toplamda 888 milyar doları aşan kayıtlı sermayeye sahipti. Belki küçük bir kısmı başarıya ulaşacak ama analistlere göre bu rakam, Çin’in robotik alanına hızlı girişini gözler önüne seriyor. Yapay zekâ destekli, insan görünümünü ve hareketlerini taklit edecek şekilde tasarlanan bu makineler sanayi ve hizmet sektörlerinde kullanılıyor.

Ülkenin en gözde teknoloji girişimlerinden biri de Unitree Robotics. Unitree, şirketin değerini 50 milyar yuana (7 milyar dolar) kadar çıkarabilecek bir halka arz planlıyor. Bu adım, şirketin insansı robotlarda küresel lider olma yolunda önemli bir basamak olarak görülüyor.

CNBC'nin haberine göre Unitree'nin halka arz planı, bu teknolojiye odaklanan ilk şirketlerden biri olarak borsaya açılmasını sağlayabilir.

Unitree, 27 Ağustos’ta X hesabından yaptığı açıklamada, halka arz hazırlıklarının aktif şekilde sürdüğünü ve başvuru belgelerini yılın dördüncü çeyreğinde sunmayı beklediğini duyurdu.

Bu büyüklük, son yılların en büyük Çinli teknoloji şirketi halka arzlarından biri olabilir. Kurucusu Wang Xingxing, haziran ayında yaptığı son yatırım turunda şirketin yıllık gelirinin 1 milyar yuanı aştığını belirtmiş ve şirketin kârda olduğunu vurgulamış. Haziran’daki yatırım turunda Alibaba, Tencent ve Geely gibi büyük şirketler yatırımcı olarak yer aldı.