ARA
DOLAR
41,29
0,06%
DOLAR
EURO
48,36
0,11%
EURO
GRAM ALTIN
4838,06
0,57%
GRAM ALTIN
BIST 100
10458,14
-0,27%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Savunma Sanayi
  • Borsanın en değerli şirketi dev anlaşmayı KAP'a bildirdi: 1 milyar 650 milyon euro

Borsanın en değerli şirketi dev anlaşmayı KAP'a bildirdi: 1 milyar 650 milyon euro

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 1 milyar 650 milyon Euro'luk dev anlaşma.


Son Güncellenme:
Borsanın en değerli şirketi dev anlaşmayı KAP'a bildirdi: 1 milyar 650 milyon euro

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 1milyar 650 milyon Euro olan sözleşme imzalandı. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027 ve 2031 yılları arasında gerçekleştirilecek.

ASELSAN'dan bugün KAP'a yapılan açıklama şöyle: ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 1.650.000.000,-. Avro olan sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027 ve 2031 yılları arasında gerçekleştirilecektir.


Etiketler
video-haber
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL

Paylaş

Video Linki:
Embed Kod: