Polonya, hava sahasında Rus İHA'larını vurduğunu duyurdu

Polonya ordusu Çarşamba sabahı yaptığı açıklamada, Rusya’nın, Ukrayna’ya yönelik saldırısı sırasında ülkenin hava sahasını ihlal eden insansız hava araçlarını düşürdüğünü duyurdu.



Polonya Operasyon Komutanlığı’nın X hesabında yayımlanan açıklamada savunma sistemlerinin harekete geçirildiği ve ekiplerin düşürülen cisimleri bulmak için aktif olarak çalıştığı belirtildi. Açıklamada, askeri operasyonun sürdüğü ve halkın evlerinde kalması gerektiği vurgulandı.

4 HAVALİMANI KAPATILDI

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Polonya'daki en büyük havalimanı olan Varşova'daki havalimanı da dahil olmak üzere dört havalimanı, Rus insansız hava araçlarının hava sahasına girdiği yönündeki haberlerin ardından kapatıldı.

POLONYA'DAN AÇIKLAMA

Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz sosyal medyadan paylaştığı mesajında NATO komutanlığıyla ile sürekli temasta olduklarını belirterek "Düşürülen İHA'ların karadan aranması için Bölgesel Savunma Kuvvetleri (WOT) harekete geçirildi. Lütfen sakin olun ve yalnızca askeri ve resmi makamların duyurularını iletin" dedi. Kamysz, düşen İHA parçalarıyla karşılaşan olursa yaklaşmamalarını ve polise haber verilmesini istedi.