Dünden Bugüne KARDEMİR: Türkiye'nin Çelik Yürekli Okulu

Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli Teknoloji Hamlesi" ve "Yerli ve Milli Üretim" vizyonunun, KARDEMİR'in Türkiye'nin üretim bağımsızlığına katkı sağlayan stratejik yatırımlarına yön verdiğine işaret ederek, "Bu vesileyle ilk Türk demirinin dökümünün 86. yıl dönümünde, emeği geçen tüm mühendislerimize, işçilerimize, teknisyenlerimize, yöneticilerimize ve KARDEMİR'e gönül vermiş tüm Karabük halkına şükranlarımı sunuyor, ülkemize hizmet eden tüm paydaşlarımızı minnetle teşekkürle selamlıyorum. KARDEMİR, dün olduğu gibi bugün de 'Türkiye'nin çelik gücü' olmaya ve ülkemizin sanayi yolculuğuna öncülük etmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.