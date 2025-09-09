Dof Robotik (DOFRB) ne zaman borsada? Borsa işlem tarihi

Dof Robotik Sanayi A.Ş. (DOFRB) payları 11 Eylül'den itibaren borsada işlem görecek. Dün KAP'a yapılan haberde borsa işlem tarihi şöyle duyurulmuştu:



Dof Robotik Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 155.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 45.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 11/09/2025 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 45 TL baz fiyat, "DOFRB.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

HALKA ARZ SONUÇLARI NASILDI?

Dof Robotik halka arz sonuçları şöyle paylaşılmıştı:

Dof Robotik Sanayi A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 3 – 4 – 5 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 45,00 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 45.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir. Toplam halka arz büyüklüğü 2.025.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda, halka arz edilen 45.000.000 TL nominal değerli payların 3,13 katına denk gelen 140.952.749 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların yaklaşık 1,84 katı, Yüksek Başvurulu Yatırımcılara tahsis edilen payların yaklaşık 12,93 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,20 katı oranında talep gelmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda yer almaktadır.