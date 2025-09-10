ARA
Borsa İstanbul A.Ş., bugün iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yapan iki hisse için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.


Bugün sermaye artırımı yapan 2 hissenin fiyatında düzeltme (10 Eylül)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY) ve Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (YBTAS) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımları nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY)

%66,66666 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 12,576 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (YBTAS)

%299900 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 41,148 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

