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Hektaş (HEKTS) bedelli tarihini duyurdu

SPK'dan bedelli sermaye artırımı onayı alan Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS) dün (16 Eylül) KAP'a 'Sermaye Artırımına İlişkin Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri ve Rüçhan ISIN Kodu' hakkında açıklama yaptı.

17 Eylül 2024 | 05:48
Hektaş (HEKTS) bedelli tarihini duyurdu

Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS) SPK'dan bedelli sermaye artırımı (%233,20158) onayı almıştı. Şirketin, dün KAP'a yaptığı bildirimde 'Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi' 18 Eylül 2024 olarak açıklandı. Şirketten paylaşılan bilgi şöyle:

Şirketimizin 8.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.530.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 5.900.000.000 TL'si nakit karşılığı olmak üzere 2.530.000.000 TL'den 8.430.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 5.900.000.000 TL nominal değerli paylarının ihracına ilişkin yapmış olduğumuz sermaye artırımı başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan 12.09.2024 tarihli toplantısında onaylanmış olup, 12.09.2024 tarih ve 2024/47 sayılı SPK Bülteninde yayımlanmıştır.SPK tarafından onaylı İzahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır.

- Pay sahiplerimize yeni pay alma hakları kullandırılacak olup, ellerindeki payların %233,20158 bedelli oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.
- Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 18.09.2024 ile 02.10.2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.
- Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL'den satışa arz edilecektir.
- Sermaye artırımına ilişkin İzahnameye ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' ın www.kap.org.tr, Hektaş Ticaret T.A.Ş.' nin www.hektas.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' nin www.oyakyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
-Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa Birincil Piyasa' da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.
- Satılamayan payların satın alınmasına ilişkin bir taahhüt bulunmamaktadır.

 

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