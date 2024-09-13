Hektaş'tan (HEKTS) bedelli açıklaması

Hektaş Ticaret T.A.Ş.'den bugün (13 Eylül) KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimizin 8.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.530.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 5.900.000.000 TL'si nakit karşılığı olmak üzere 2.530.000.000 TL'den 8.430.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 5.900.000.000 TL nominal değerli paylarının ihracına ilişkin yapmış olduğumuz sermaye artırımı başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan 12.09.2024 tarihli toplantısında onaylanmış olup, 12.09.2024 tarih ve 2024/47 sayılı SPK Bülteninde yayımlanmıştır.

