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Hektaş'tan (HEKTS) bedelli açıklaması

SPK'nın son bültenine göre Hektaş Ticaret T.A.Ş.'nin bedelli sermaye artırımı başvurusuna (%233,20158) onay gelmişti. Şirketten konuya ilişkin açıklama var.

13 Eylül 2024 | 20:27
Hektaş'tan (HEKTS) bedelli açıklaması

Hektaş Ticaret T.A.Ş.'den bugün (13 Eylül) KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimizin 8.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.530.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 5.900.000.000 TL'si nakit karşılığı olmak üzere 2.530.000.000 TL'den 8.430.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 5.900.000.000 TL nominal değerli paylarının ihracına ilişkin yapmış olduğumuz sermaye artırımı başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan 12.09.2024 tarihli toplantısında onaylanmış olup, 12.09.2024 tarih ve 2024/47 sayılı SPK Bülteninde yayımlanmıştır.
 

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Galatasaray'dan KAP'a transfer bildirimi
Hektaş'tan (HEKTS) bedelli açıklaması
Borsada gün sonu özeti: Yeni haftada gündem yoğun
Haftanın kazananı altın oldu
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde yükselişle kapandı
Durukan Şekerleme (DURKN) halk arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Eczacıbaşı İlaç (ECILC) bağlı ortaklığının 2 kararını duyurdu
Borsa şirketi ihale sonucu duyurdu
Kervan Gıda'dan Polonya'da gayrimenkul ve tesis satışı hakkında açıklama
Gedik Yatırım'dan (GEDIK) bedelsiz açıklaması
Kimteks'ten (KMPUR) bedelsiz açıklaması
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Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (13 Eylül)
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İLERİ
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