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Hektaş'tan (HEKTS) yurt dışı hamlesi

Hektaş Ticaret T.A.Ş. yüzde 100 bağlı ortaklığı olan HEKTAS ASİA LLC şirketinin imzaladığı tesis sözleşmesini duyurdu. Tesisin ilk etabının anahtar teslim süresinin 28 ay olması planlanıyor.

06 Ağustos 2024 | 03:49
Hektaş'tan (HEKTS) yurt dışı hamlesi

Hektaş'dan dün (5 Ağustos) KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler paylaşıldı:

  • Özbekistan ve çevre pazarlarda bitki koruma ve bitki besleme iş kollarında faaliyet göstermek üzere Şirketimiz'in %100 bağlı ortaklığı olan HEKTAS ASİA LLC şirketi ile yüklenici firma şirketi arasında 05.08.2024 tarihinde bitki koruma ilaçları üretim tesisi, mühendislik-satın alma-inşaat (EPC) sözleşmesi imzalanmıştır.
  • Yapımına başlanacak olan bu yatırımımızın finansmanı kısmen 2022 yılında yapılan sermaye artışından elde edilen fon, kalan kısmı ise dış finansman yöntemi ile sağlanacaktır.
  • İmzalanan sözleşme kapsamında ilk etap olarak belirlenen bitki koruma ürünleri üretim tesisinin inşaatı ve kurulumu gerçekleştirilecektir. İlk etabın anahtar teslim süresinin 28 ay olması planlanmaktadır. Öngörülen süre dönem içerisinde oluşabilecek farklı durumlara ve koşullara göre değişebilecektir.
  • Yüklenici şirket tarafından sağlanacak anahtar teslim hizmeti içerisinde üretim tesisinin inşaatı ile makine ve ekipmanlarının temini ve kurulumu yer almaktadır.
  • İlk etap olarak belirlenen bitki koruma tesisinin inşaatı ve kurulumu bittikten sonra ikinci etap olarak belirlenen bitki besleme üretim tesisinin inşaatına ve kurulumuna başlanacaktır. İlerleyen zamanlarda, ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde yatırımcılarımız KAP aracılığıyla bilgilendirilecektir.
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Hektaş'tan (HEKTS) yurt dışı hamlesi
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'Muhteşem 7'li 700 milyar dolar geriledi
Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı
Kara Pazartesi: Borsada gün sonu özeti
Borsada salı günü bedelsiz sermaye artırımı yapacak 3 şirket
Kervan Gıda'dan (KRVGD) pay geri alım açıklaması
Alarko Holding'ten pay geri alım açıklaması var
Tüpraş (TUPRS), yönetim kurulunun temettü kararını açıkladı
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