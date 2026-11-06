Bahçeşehir Üniversitesi’nden Orka Holding’e ödül

Bahçeşehir Üniversitesi’nin (BAU) üniversite-sanayi iş birliğinin en başarılı modellerinden biri olan CO-OP (Cooperative Education) programı kapsamında düzenlenen törende, yoğun çalışma temposuna rağmen gençlerin geleceğine yatırım yapmayı önceliklendiren vizyoner yaklaşımı nedeniyle Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’na “Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Ödülü” takdim edildi. Törende, Orka Holding bünyesindeki Damat Tween ve D’S damat markalarının sunduğu kariyer destekleri, staj imkanları ve sektörel eğitimlerin öğrencilerin temel yetkinliklerini geliştirmesinde oynadığı role dikkat çekildi.

Akademi ile iş dünyası arasında güçlü köprü

Global moda kuruluşu Orka Holding ile BAU arasında uzun yıllara dayanan stratejik iş birliği; staj programlarından özel sertifika modüllerine kadar çok boyutlu olarak sürüyor. Üniversitenin yeni mezunlarına ve öğrencilerine moda perakendesi dinamiklerini aktaran Orka Holding, eş zamanlı olarak kendi merkez ve mağaza ekiplerinin gelişimi için üniversitenin akademik birikiminden faydalanıyor.

Bu güçlü ekosistemin en güncel halkasını ise ekim ayında hayata geçirilen “Gusto School with Damat Tween ADV” projesi oluşturdu. Proje kapsamında mezunlara ve öğrencilere; moda, stil danışmanlığı (styling), kurumsal giyim kodları (dress code) ile koku dünyası ve duyusal marka deneyimi gibi niş alanlarda kapsamlı eğitimler verildi. BAU Mezunlar Derneği ile yürütülen ortak çalışmalar ve staj programları da gençlerin kariyer basamaklarını sağlam adımlarla tırmanmasını destekliyor.

Orakçıoğlu: “Paylaşırsanız efsane olursunuz”

Ödül töreninde konuşan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, gençlerin potansiyellerini ortaya çıkaracak inovatif eğitim ve istihdam projeleriyle akademi dünyasının yanında yer almayı sürdüreceklerini söyledi. Orakçıoğlu, gençlerle bir arada olmanın kendileri için taşıdığı değeri şu sözlerle dile getirdi:

“Bilgiyi, tecrübeyi ve deneyimi yalnızca kendiniz için kullanırsanız başarılı olursunuz; ancak paylaşırsanız efsane olursunuz. Bu anlayışla ve ülkemizin geleceğine duyduğumuz sorumluluk bilinciyle, CO-OP programı kapsamında sizler gibi pırıl pırıl gençlerle bir araya gelmek bizim için en kıymetli görevlerden biri. Üniversitemizin şahsıma ve markalarımıza layık gördüğü bu anlamlı ödül için başta Sayın Rektörümüz ve hocalarımız olmak üzere emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederim. Bir teşekkürü de genç arkadaşlarımıza borçluyuz. Çünkü küresel vizyonumuzu ve sektör deneyimimizi sizlerle paylaşırken, sizlerin tükenmeyen enerjisinden ve yenilikçi bakış açısından her zaman büyük ilham aldık. Sizlerin kariyer yolculuklarına dokunabilmek bizim için daima en büyük gurur kaynağı olacak.”

