Virüsün finansal piyasalara etkisi sürmekle ve tekrarlama eğilimi soru işaretleri barındırmakta birlikte kademeli olarak normalleşmenin başlaması hisse senedi piyasasında değerlemelerin cazip olması ve faiz seviyelerinin düşük seyretmesi borsa için risk iştahını canlı tutuyor.

Analistler, FED’in sınırsız para olanaklarının altın fiyatlarına pozitif yansıyacağını ayrıca virüsün tekrarlama eğilimine ilişkin soru işaretlerinin altın talebini canlı tutacağını düşünüyor. Bu çerçevede, portföydeki hisse ağırlığı yüzde 45 ile yüksek seviyelerde kalmaya devam edebilir.

Ons altın da dirençli durmaya devam edebilir. Bu kapsamda, portföyde altın ağırlığı yüzde 30 seviyesinde tutulabilir. Faizlerdeki düşük seviyeler nedeniyle de portföylerdeki sabit getirili varlıkların ağırlığının düşük kalması ise tavsiye edilmeye devam ediyor.

PİYASA GÜNDEMİ

20 MAYIS ÇARŞAMBA: TÜFE verilerini açıklanacak.

21 MAYIS PERŞEMBE: Türkiye’de TCMB faiz kararını duyuracak.

22 MAYIS CUMA: Almanya PMI İmalat Endeksi’ni açıklayacak.