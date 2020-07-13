Artan koronavirüs vakalarının ekonomik toparlanma açısından risk teşkil etmesi son dönemde beklentilerden güçlü verilerin desteği ile yönünü yukarı çeviren varlık fiyatlarının momentum kaybetmesine neden oldu.

Bu noktada yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmesi ile ons altının 1.800 doları aştığını gördük.

BİST-100 değer kazanma eğilimini sürdürerek 19 Şubat’tan bu yana ilk kez 120.000’in üzerini gördü. Yeni yerli yatırımcılar da gelmeye devam ediyor.

Üstelik borsada hacim rekoru açık ara kırıldı. Bir günde yaklaşık 47 milyar TL pay piyasasında rekor işlem hacmi gerçekleşti.

Dengeli portföy yaklaşımını devam ettirmekle beraber, hissenin cazibesinin artması itibarıyla hisselere ağırlık verilmesi ve altının getiri potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiği düşünülüyor.

PİYASA GÜNDEMİ

13 TEMMUZ PAZARTESİ

Türkiye cari açık rakamı açıklanacak.

15 TEMMUZ ÇARŞAMBA

ABD kapasite kullanımı duyurulacak.

16 TEMMUZ PERŞEMBE

Avrupa MB faiz kararı açıklanacak.