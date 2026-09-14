Türkiye'de 11 aylık su yılı yağışları son 66 yılın zirvesinde

AA muhabirinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "2026 Su Yılı 11 Aylık Alansal Kümülatif Yağış Raporu"ndan derlediği bilgilere göre, 1 Ekim 2025-31 Ağustos 2026 döneminde Türkiye genelinde metrekareye ortalama 709,2 kilogram yağış düştü.

Aynı dönemde su yılı normali metrekareye 548,5 kilogram, geçen yılın su yılı yağışı ise 401,1 kilogram olarak kaydedildi.

Buna göre yağışlar normalinin yüzde 29, geçen yılın aynı döneminin ise yüzde 77 üzerinde gerçekleşti. Böylece 2026 su yılı yağışları, 11 aylık dönemde son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Yağışlar normaline göre Tekirdağ, Kırklareli, Bursa, Yalova, Eskişehir, Kastamonu, Çankırı, Malatya, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin ve Erzurum çevrelerinde yer yer yüzde 20'ye kadar azalırken, Siirt, Şırnak ve Van çevrelerinde yüzde 80'in üzerinde artış gösterdi.

Türkiye genelinde ortalama 111,8 gün yağış görülürken, 1991-2020 dönemini kapsayan yağışlı gün sayısı normali 95,8 gün olarak kayıtlara geçti. Böylece yağışlı gün sayısı da normalinin yüzde 17 üzerinde gerçekleşti.

79 il normalinin üzerinde veya civarında yağış aldı

İl geneli yağışlarda en fazla yağış metrekareye 1455,2 kilogramla Rize'de, en az yağış ise 384,9 kilogramla Iğdır'da kaydedildi.

Su yılı yağışları 79 ilde normalleri civarında veya üzerinde gerçekleşirken, yalnızca Bursa ve Tekirdağ normalinin altında yağış aldı.

Adana, Düzce, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Niğde, Ordu, Osmaniye, Tokat, Yozgat, Manisa ve Giresun'da son 66 yılın en yüksek yağış seviyesi ölçüldü.

Bingöl, Bitlis, Erzincan, Sivas ve Tunceli'de son 38, Van'da son 32 ve Gaziantep'te son 30 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaşıldı.

En fazla artış Güneydoğu Anadolu'da

Bölge genelindeki yağışlar tüm bölgelerde normalinin ve geçen yılki yağışların üzerinde gerçekleşti.

En yüksek artış, normaline göre yüzde 46 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi.

Akdeniz Bölgesi'nde son 66, Doğu Anadolu Bölgesi'nde son 38, İç Anadolu Bölgesi'nde son 15, Ege Bölgesi'nde son 11 ve Karadeniz Bölgesi'nde son 10 yılın en yüksek 11 aylık su yılı yağış seviyeleri görüldü.

Marmara Bölgesi'nde su yılı yağışları metrekareye 676,6 kilogram, normali 628,3 kilogram ve 2025 su yılı dönem yağışları 425,1 kilogram olarak kaydedildi. Yağışlarda normaline göre yüzde 8, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artış gerçekleşti.

Ege Bölgesi'nde metrekareye 743,6 kilogram yağış düştü. Bölgenin normali 584,4 kilogram, geçen yılın aynı dönemindeki yağışı ise 422,6 kilogram oldu. Yağışlar normalinin yüzde 27, geçen yılın yüzde 76 üzerinde gerçekleşti.

Akdeniz Bölgesi'nde metrekareye 939,3 kilogram yağış düşerken, bölgenin normali 647,1 kilogram, geçen yılın aynı dönem yağışı 449,2 kilogram olarak kaydedildi. Yağışlar normaline göre yüzde 45, geçen yıla göre yüzde 100'ün üzerinde arttı.

İç Anadolu Bölgesi'nde su yılı yağışları metrekareye 489,4 kilogram, normali 385,6 kilogram ve geçen yılın aynı dönem yağışları 247,3 kilogram olarak gerçekleşti. Yağışlarda normaline göre yüzde 27, geçen yıla göre yüzde 98 artış kaydedildi.

Karadeniz Bölgesi'nde metrekareye 752,8 kilogram yağış düşerken, normali 642,2 kilogram, geçen yılın aynı dönem yağışı ise 601,4 kilogram oldu. Yağışlar normalinin yüzde 17, geçen yılın yüzde 25 üzerinde gerçekleşti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde su yılı yağışları metrekareye 698,7 kilogram, normali 520,7 kilogram ve geçen yılın aynı dönem yağışları 392,8 kilogram kaydedildi. Yağışlarda normaline göre yüzde 34, geçen yıla göre yüzde 78 artış görüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise metrekareye 771,4 kilogram yağış düştü. Bölgenin normali 527 kilogram, geçen yılın aynı dönemindeki yağışı ise 248,4 kilogram oldu. Yağışlar normaline göre yüzde 46, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'ün üzerinde arttı.