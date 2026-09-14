Türk bilim insanlarından kanser tedavisinde umut veren buluş: Şalgam suyu ve siyah havuç hücreleri azaltıyor

Proje için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Bölümü ile işbirliği yaptıklarını belirten Doğan, "Hücre kültürü çalışmalarını orada yürüttük. Bu çalışmanın sonucunda elde edilen bakterinin hem ince bağırsak hem de kalın bağırsak kanser hücrelerinde yüzde 90-95 düzeyinde hücreleri bozduğunu, azalttığını tespit ettik. Bu bakterinin kendisi veya diğer laktik asit bakterileri şalgamın içerisinde bulunuyor." diye konuştu.

Üniversiteden çıkan bilimsel çalışmaların ya ekonomiye ya da insan sağlığına katkısının olacağını vurgulayan Doğan, "Gençlerimiz, orta yaş kesim daha çok gazlı içecekleri tercih ediyorlar. Halbuki bu şekilde fonksiyonel özelliği yüksek, sağlığa ciddi şekilde etkisi bulunan şalgamın, ayranın tüketilmesinin önemli olduğunu vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Doğan, tıp ya da eczacılık fakültelerinin bu çıktılardan yararlanarak kanser hastalarında veya deneysel hayvan modellerinde bunları çalışabileceklerini sözlerine ekledi.