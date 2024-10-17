IC Enterra Enerji (ENTRA) yeni yatırımını duyurdu

IC Enterra'dan KAP'a yapılan bildirimde "İtalya'da kurulu Bovino Wind S.r.l. şirketinin toplam sermayesinin %51'ine denk gelen hissesi 5,100 Euro nominal bedelle IC İçtaş Enerji Yatırım Holding A.Ş.'den devralınmıştır" denildi.

IC ENTERRA'DAN AÇIKLAMA

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: 15.05.2024 tarihli özel durum açıklamamızda, İtalya'da yenilenebilir enerji projeleri gerçekleştirmek üzere ilgili mevzuat çerçevesinde Şirketimizin %100 ortağı olduğu yeni bir şirket kurmaya ve/veya var olan şirketlerin hisselerini devralmaya, yeni kurulacak şirketin isim ve sermaye miktarının, var olan şirket devralınacak ise ilgili şirketin tespiti ile her türlü kurulum/devir işlemlerinin tamamlanması için Genel Müdürümüz Sayın Taşkın Kızılok'un yetkili kılınmasına Yönetim Kurulu toplantısında karar verildiğini paylaşmıştık. Sonrasında, İtalya'daki yatırım hamlelerimizle alakalı yatırımcılarımıza bilgilendirmeler yapmış, son olarak 09.07.2024 tarihli özel durum açıklamamızda, İtalya'da kurulu Troia Wind S.r.l. şirketinin devralındığı ve bu şirkette 64.8 MW kapasiteli RES projesi geliştirilmekte olduğunu paylaşmıştık.



İtalya'da enerji üretim planlarımızın önemli bir yeni adımı olarak, İtalya'da kurulu Bovino Wind S.r.l. şirketinin toplam sermayesinin %51'ine denk gelen hissesi 5,100 Euro nominal bedelle IC İçtaş Enerji Yatırım Holding A.Ş.'den devralınmıştır. Tescil işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Şirketimiz tarafından 1,804,687.55 Euro bedel iş geliştirme sürecinde yapılan harcamalara istinaden ödenecektir. Bu bedel, Bovino Wind S.r.l'nin son finansal tablosu dikkate alınarak belirlenmiştir.

Bovino Wind S.r.l. şirketinde mevcut durumda 43.2 MW kapasiteli RES projesi geliştirilmekte olup, proje için olumlu bağlantı görüşü halihazırda alınmıştır. Diğer izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından 2025 sonuna kadar yatırıma başlanması, 2026 sonuna kadar da projenin işletmeye alınması planlanmaktadır. 43.2 MW kapasiteli RES santralinin 34% kapasite faktörü ile yaklaşık yıllık 128,667 MWh/yıl üretim gerçekleştirmesi ve mevcut varsayımlara göre yıllık 8.5 mn Euro ilave EBITDA yaratması beklenmektedir

Bovino RES ve daha önce açıkladığımız Troia RES projelerimizin toplamda 108 MW kapasite ile 2026 sonuna kadar devreye alınarak, toplamda 21.5 mn Euro ilave EBITDA yaratması beklenmektedir. Bu iki yurtdışı yatırımımızın faaliyete geçmesi karlı ve sürdürülebilir büyüme planlarımızda önemli bir kilometre taşı olacaktır. Yatırımcılarımız süreç hakkında, ilgili mevzuat çerçevesinde açıklanması gereken bir durum olduğunda Kamu Aydınlatma Platformu aracılığıyla eş zamanlı olarak bilgilendirilecektir.

