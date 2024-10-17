ARA
DOLAR
34,14
-0,08%
DOLAR
EURO
37,07
-0,17%
EURO
GRAM ALTIN
2953,38
0,54%
GRAM ALTIN
BIST 100
9002,34
0,52%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • IC Enterra Enerji (ENTRA) yeni yatırımını duyurdu

IC Enterra Enerji (ENTRA) yeni yatırımını duyurdu

IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. (ENTRA) bugün (17 Ekim) KAP'a İtalya'da finansal duran varlık edinimi hakkında açıklama yaptı.

17 Ekim 2024 | 19:19
Son Güncellenme: 17 Ekim 2024 | 19:49
IC Enterra Enerji (ENTRA) yeni yatırımını duyurdu

IC Enterra'dan KAP'a yapılan bildirimde "İtalya'da kurulu Bovino Wind S.r.l. şirketinin toplam sermayesinin %51'ine denk gelen hissesi 5,100 Euro nominal bedelle IC İçtaş Enerji Yatırım Holding A.Ş.'den devralınmıştır" denildi.

IC ENTERRA'DAN AÇIKLAMA

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: 15.05.2024 tarihli özel durum açıklamamızda, İtalya'da yenilenebilir enerji projeleri gerçekleştirmek üzere ilgili mevzuat çerçevesinde Şirketimizin %100 ortağı olduğu yeni bir şirket kurmaya ve/veya var olan şirketlerin hisselerini devralmaya, yeni kurulacak şirketin isim ve sermaye miktarının, var olan şirket devralınacak ise ilgili şirketin tespiti ile her türlü kurulum/devir işlemlerinin tamamlanması için Genel Müdürümüz Sayın Taşkın Kızılok'un yetkili kılınmasına Yönetim Kurulu toplantısında karar verildiğini paylaşmıştık. Sonrasında, İtalya'daki yatırım hamlelerimizle alakalı yatırımcılarımıza bilgilendirmeler yapmış, son olarak 09.07.2024 tarihli özel durum açıklamamızda, İtalya'da kurulu Troia Wind S.r.l. şirketinin devralındığı ve bu şirkette 64.8 MW kapasiteli RES projesi geliştirilmekte olduğunu paylaşmıştık.
 
İtalya'da enerji üretim planlarımızın önemli bir yeni adımı olarak, İtalya'da kurulu Bovino Wind S.r.l. şirketinin toplam sermayesinin %51'ine denk gelen hissesi 5,100 Euro nominal bedelle IC İçtaş Enerji Yatırım Holding A.Ş.'den devralınmıştır. Tescil işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Şirketimiz tarafından 1,804,687.55 Euro bedel iş geliştirme sürecinde yapılan harcamalara istinaden ödenecektir. Bu bedel, Bovino Wind S.r.l'nin son finansal tablosu dikkate alınarak belirlenmiştir.  

Bovino Wind S.r.l. şirketinde mevcut durumda 43.2 MW kapasiteli RES projesi geliştirilmekte olup, proje için olumlu bağlantı görüşü halihazırda alınmıştır. Diğer izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından 2025 sonuna kadar yatırıma başlanması, 2026 sonuna kadar da projenin işletmeye alınması planlanmaktadır. 43.2 MW kapasiteli RES santralinin 34% kapasite faktörü ile yaklaşık yıllık 128,667 MWh/yıl üretim gerçekleştirmesi ve mevcut varsayımlara göre yıllık 8.5 mn Euro ilave EBITDA yaratması beklenmektedir
Bovino RES ve daha önce açıkladığımız Troia RES projelerimizin toplamda 108 MW kapasite ile 2026 sonuna kadar devreye alınarak, toplamda 21.5 mn Euro ilave EBITDA yaratması beklenmektedir. Bu iki yurtdışı yatırımımızın faaliyete geçmesi karlı ve sürdürülebilir büyüme planlarımızda önemli bir kilometre taşı olacaktır. Yatırımcılarımız süreç hakkında, ilgili mevzuat çerçevesinde açıklanması gereken bir durum olduğunda Kamu Aydınlatma Platformu aracılığıyla eş zamanlı olarak bilgilendirilecektir.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2953,38 0,54%
  • ALTIN ONS 2690,42 0,62%
  • BIST 100 9002,34 0,52%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,233 0,396%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37956 0,32215%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 96,75 -0,1548%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,1443 -0,0805%
  • EURO/DOLAR 1,0828 -0,3066%
  • EURO/TURK LIRASI 37,0749 -0,1691%
  • STERLIN/DOLAR 1,30092 0,14781%
Borsa Haberleri
Bosch Fren'den (BFREN) bedelli kararı
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 900
Ford Otomotiv (FROTO) 3. çeyrek bilanço tarihini duyurdu
Doğan Holding'ten (DOHOL) pay geri alım açıklaması
17 Ekim borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
IC Enterra Enerji (ENTRA) yeni yatırımını duyurdu
CW Enerji'den yeni şirket kararı
Sasa'dan sonra bir şirket daha halk arz yolunda
Ford Otomotiv (FROTO) 2. temettü teklifini duyurdu
Tat Gıda'dan kapasite artırım programı hakkında açıklama
Yabancıların hisse stoku 31,4 milyar dolara geriledi
Koç Holding bağlı ortaklığından temettü avansı kararı
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 5 şirket
16 Ekim borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Kuzey Boru'dan (KBORU) KAP'a depremle ilgili açıklama
GERİ
İLERİ
Bosch Fren'den (BFREN) bedelli kararı
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 900
Ford Otomotiv (FROTO) 3. çeyrek bilanço tarihini duyurdu
Doğan Holding'ten (DOHOL) pay geri alım açıklaması
17 Ekim borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
IC Enterra Enerji (ENTRA) yeni yatırımını duyurdu
CW Enerji'den yeni şirket kararı
Sasa'dan sonra bir şirket daha halk arz yolunda
Ford Otomotiv (FROTO) 2. temettü teklifini duyurdu
Tat Gıda'dan kapasite artırım programı hakkında açıklama
Yabancıların hisse stoku 31,4 milyar dolara geriledi
Koç Holding bağlı ortaklığından temettü avansı kararı
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 5 şirket
16 Ekim borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Kuzey Boru'dan (KBORU) KAP'a depremle ilgili açıklama
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL