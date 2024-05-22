THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin konsolide net karı, yılın ilk çeyreğinde 6 milyar 931 milyon liraya yükseldi. THY, geçen yılın aynı döneminde 4 milyar 418 milyon lira konsolide net kar elde etmişti. THY'nin KAP'ta paylaştığı faaliyet raporunda ise Ocak-Mart 2024 trafik sonuçları şu şekilde yer aldı:

FİLO DURUMU

Faaliyet raporunda Türk Hava Yolları'nın filo durumu da paylaşılıyor.

Raporda ayrıca şu bilgi de veriliyor: "Ocak – Mart 2024 döneminde Ortaklık filosuna katılan ve Ortaklık filosundan ayrılan uçaklarla birlikte Mart 2024 sonunda 125 adet çift koridorlu, 304 adet tek koridorlu yolcu uçağı ve 24 adet kargo uçağı ile operasyon gerçekleştirilmiş olup, çift koridorlu uçaklar filonun (uçak sayısı bazında) yaklaşık %28’ini oluşturmaktadır. 31 Mart 2024 itibarıyla aşağıdaki uçaklar teslim alınmıştır:

• Bir adet A321-Neo

• Bir adet B787-9

• İki adet A350-900

• Üç adet B737-8 Max