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İndeks Bilgisayar (INDES) satın alma haberini duyurdu

İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a bir şirket satın alma haberini duyurdu.

26 Temmuz 2024 | 10:08
İndeks Bilgisayar (INDES) satın alma haberini duyurdu

İndeks Bilgisayar'dan (INDES) bugün (26 Temmuz) KAP'a 'ASF Emlak Gayrimenkul A.Ş. Satın Alma' hakkında açıklama yapıldı. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

İndeks Bilgisayar Sistemleri Müh. San. Tic. A.Ş. (INDES) olarak 19.03.2024 tarihinde yaptığımız KAP açıklamasıyla lojistik kapasitesini yaklaşık dört katına çıkaracak stratejik bir yatırım kararı alarak ASF Emlak Gayrimenkul AŞ' nin şirket paylarının tamamını satın almak üzere görüşmelere başlandığının bilgisini paylaşmıştık. Görüşmeler 25.07.2024 tarihi itibari ile  olumlu sonuçlanmıştır. ASF Emlak Gayrimenkul AŞ'nin 442.251.738 TL şirket değeri üzerinden %100 hissesinin satın alınması konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Lojistik alanındaki kapasitemizi büyütmek amacıyla aldığımız bu kararla şirket olarak hedefimiz, depolama ve lojistik kapasitemizi 57.000 metrekareye yükseltmektir. ASF Gayrimenkul AŞ, Kocaeli Gebze'de bulunan 36.068 metrekare büyüklüğünde gayrimenkule sahiptir. Şirketimiz, mevcut imar durumu ile ilgili gayrimenkul üzerinde yaklaşık 57.000 metrekare kapasitesinde depo ve lojistik merkezi inşaatını hayata geçirerek bölgede istihdam fırsatlarına katkı sağlamayı da hedefliyor.

Şirketimizin bu stratejik lojistik yatırımı kararı alma nedeni; satışların hem adet hem de tutar bazında büyümesini sağlamak, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın büyüme beklentilerini karşılayacak şekilde hizmet vermek, lojistik operasyonlarımızı çok daha güçlü ve verimli bir şekilde yönetmek adına stok yönetimi, depolama, dağıtım süreçlerini geliştirmektir.

Şirketimiz, teknoloji sektöründeki tüm gelişmeleri değerlendirerek bu kapsamda sürekli olarak işlerimizi geliştirmek üzere planlamalar yapmaktadır. Bu konudaki çalışmalar ve sürece ilişkin gelişmeler yatırımcılarımızla ve kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecektir.
 

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İndeks Bilgisayar (INDES) satın alma haberini duyurdu
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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Bilançosunu açıkladı: 6 ayda 2,7 milyar lira net kar
Türk Hava Yolları (THYAO) yeni şirketi duyurdu
SPK'den 3 şirkete bedelsiz onayı geldi
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