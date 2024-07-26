Inveo Yatırım Holding'ten (INVEO) bedelsiz açıklaması

Inveo Yatırım Holding A.Ş. bedelsiz sermaye artırımı başvurusunun SPK tarafından onaylanmasına ilişkin KAP'a bildirimde bulundu. Şirketten yapılan açıklama şöyle: Şirketimizin 1.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 240.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, %316,67 oranında 760.000.000 TL artırılarak 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin bedelsiz sermaye artırımı başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından uygun görülerek onaylandığı hususu SPK'nın 25 Temmuz 2024 tarih ve 2024 / 35 sayılı bülteninde ilan edilmiştir. Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

