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İş Bankası'ndan sosyal medyadaki iddialarla ilgili açıklama

İş Bankası, KAP'a 'bankaya ilişkin çeşitli sosyal medya platformlarıda yayınlanan iddialar' hakkında açıklama yaptı.

29 Mart 2025 | 00:06
İş Bankası'ndan sosyal medyadaki iddialarla ilgili açıklama

KAP'a yapılan açıklamada "Bankamıza ilişkin iddialarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür" denildi. Açıklama şöyle;

"Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 22'inci maddesinde düzenlenen kurucu intifa senetleri, hukuken sermayede herhangi bir payı temsil etmemekte, sahibine genel kurula katılma hakkı, oy hakkı gibi pay sahipliği hakları vermemekte, sadece mal varlıksal haklar sağlamaktadır.

Bankamızın 31.05.1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda o dönemdeki hissedarları tarafından alınan karar ile sermaye artırımına gidilmiş ve yasal mevzuat ile Yüksek Mahkeme içtihatlarına uygun bir şekilde Esas Sözleşmemizin 58 inci maddesinde değişiklik gerçekleştirilerek, kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılacak kar payı ödemeleri "ödenmiş sermayenin 250 Bin TL'lik bölümü" ile sınırlandırılmıştır. İlgili tarihten itibaren yapılan kar dağıtımları, tescil edilmiş bu Esas Sözleşme değişikliği dikkate alınarak, Bankamızın tabi olduğu kanunen yetkili otoritelerin bilgisi ve denetiminde uygulanmıştır.

Bilindiği üzere Bankamızın da kurucusu olan Yüce Atatürk'ün vasiyeti gereğince Atatürk hisselerine isabet eden temettünün tamamı Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na Bankamız tarafından tam ve zamanında ödenmekte olup, Bankamızın tüm süreçteki işlemleri ilgili otoritelerin bilgisi ve denetimi altında gerçekleşmektedir. Kurucu intifa senetlerine yapılan temettü ödemelerine ilişkin Bankamız aleyhine açılan davalarda bugüne kadar verilen kararlar Bankamız lehine olup hukuki süreçlerin tamamlanması beklenmektedir.

Bu çerçevede sosyal medya mecralarında son dönemde yayınlanan, Bankamız itibarını hedef alan, yatırımcıların karar ve davranışlarını etkilemeye yönelik spekülatif, aynı zamanda sermaye piyasası mevzuatı ve bankacılık mevzuatı tahtında da suç teşkil eden gerçek dışı beyan ve iddialara itibar edilmemesi, söz konusu yanlış veya yanıltıcı bilgileri aktaran ya da bunları yayan tüm ilgililer hakkında Bankamızca yasal girişimlerde bulunulacağını hususlarını kamuoyunun bilgisine sunarız"

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA

İş Bankası, kurucu intifa senetleri üzerinden Atatürk'ün vasiyetnamesinin ihlal edildiği ve vasiyet yararlanıcısı olan kurumların bilerek zarara uğratıldığı yönündeki iddialara dair sosay meydadan da açıklama yapmıştı. Açıklamada, "Sosyal medya mecralarında son dönemde Bankamız itibar ve şöhretine kasteden, yatırımcıların karar ve davranışlarını etkilemeye yönelik spekülatif, aynı zamanda sermaye piyasası mevzuatı ve bankacılık mevzuatı tahtında da suç teşkil eden gerçek dışı beyan ve iddialara itibar edilmemelidir." ifadesi yer aldı.

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Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 17 şirket
Tüpraş temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar ödenecek?
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