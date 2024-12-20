ARA
DOLAR
35,20
0,29%
DOLAR
EURO
36,64
0,37%
EURO
GRAM ALTIN
2976,08
1,58%
GRAM ALTIN
BIST 100
9724,50
-0,42%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • İş Bankası'ndan Şişecam'da bir kez daha pay alımı

İş Bankası'ndan Şişecam'da bir kez daha pay alımı

İş Bankası, bugün (20 Aralık) KAP'a Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. pay alım işlemleri hakkında açıklama yaptı.

20 Aralık 2024 | 18:45
İş Bankası'ndan Şişecam'da bir kez daha pay alımı

İş Bankası'ndan KAP'a yapılan bildirimde "20.12.2024 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili olarak 42,16 - 44,02 TL fiyat aralığından 7.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki paylarımız %51,82 sınırına ulaşmıştır. Yönetim kontrolüne sahip olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin Şirkette sahip olduğu toplam % 0,05 oranındaki paylar da Ortaklığımızın kontrolü altındadır" denildi.

İş Bankası'nın bu haftaki diğer açıklamaları şöyle olmuştu:

  • 19.12.2024 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili olarak 41,90 - 42,50 TL fiyat aralığından 5.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.  
  • 18.12.2024 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili olarak 41,26 - 41,82 TL fiyat aralığından 6.300.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.  
  • 17.12.2024 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili olarak 40,98 - 41,30 TL fiyat aralığından 5.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.  
0
  • ALTIN GRAM - TL 2976,08 1,58%
  • ALTIN ONS 2630,04 1,27%
  • BIST 100 9724,5 -0,42%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,507 -0,531%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,4362 -0,20602%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 103,6 0,0944%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,1958 0,2897%
  • EURO/DOLAR 1,0399 0,2995%
  • EURO/TURK LIRASI 36,6439 0,3675%
  • STERLIN/DOLAR 1,2543 0,32313%
Borsa Haberleri
20 Aralık borsada gün sonu rakamları
İş Bankası'ndan Şişecam'da bir kez daha pay alımı
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Aralık)
Bugün iki şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Dardanel'den hisse satışına ilişkin açıklama
ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmelerini duyurdu
5 bankadan KAP'a Galataport açıklaması
Borsada bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Aralık)
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (20 Aralık)
Yeni halka arz olan şirket, yatırım kararını duyurdu
19 Aralık borsada gün sonu rakamları
Birleşme haberinin ardından: Hisseleri en az 40 yılın en iyi gününü yaşadı
ASELSAN yeni satış sözleşmesini duyurdu
Dow Jones'ta 1974'ten bu yana bir ilk var
18 Aralık borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
20 Aralık borsada gün sonu rakamları
İş Bankası'ndan Şişecam'da bir kez daha pay alımı
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Aralık)
Bugün iki şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Dardanel'den hisse satışına ilişkin açıklama
ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmelerini duyurdu
5 bankadan KAP'a Galataport açıklaması
Borsada bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Aralık)
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (20 Aralık)
Yeni halka arz olan şirket, yatırım kararını duyurdu
19 Aralık borsada gün sonu rakamları
Birleşme haberinin ardından: Hisseleri en az 40 yılın en iyi gününü yaşadı
ASELSAN yeni satış sözleşmesini duyurdu
Dow Jones'ta 1974'ten bu yana bir ilk var
18 Aralık borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL