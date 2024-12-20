İş Bankası'ndan Şişecam'da bir kez daha pay alımı

İş Bankası'ndan KAP'a yapılan bildirimde "20.12.2024 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili olarak 42,16 - 44,02 TL fiyat aralığından 7.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki paylarımız %51,82 sınırına ulaşmıştır. Yönetim kontrolüne sahip olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin Şirkette sahip olduğu toplam % 0,05 oranındaki paylar da Ortaklığımızın kontrolü altındadır" denildi.

İş Bankası'nın bu haftaki diğer açıklamaları şöyle olmuştu: