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İş Bankası’ndan Şişecam’da hisse alımı

İş Bankası, bugün (18 Aralık) KAP'a Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. pay alım işlemleri hakkında açıklama yaptı.

18 Aralık 2024 | 19:08
Son Güncellenme: 18 Aralık 2024 | 19:18
İş Bankası’ndan Şişecam’da hisse alımı

İş Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirim şöyle:

18.12.2024 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili olarak 41,26 - 41,82 TL fiyat aralığından 6.300.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki paylarımız %51,43 sınırına ulaşmıştır. Yönetim kontrolüne sahip olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin Şirkette sahip olduğu toplam % 0,05 oranındaki paylar da Ortaklığımızın kontrolü altındadır.
 

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18 Aralık borsada gün sonu rakamları
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ASELSAN dev sözleşmeleri duyurdu
Enerya Enerji (ENERY) geri alım kararını duyurdu
Ahlatçı Doğal Gaz (AHGAZ) geri alım kararını duyurdu
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (18 Aralık)
Dev şirketin hisseleri 16 yılın dibinde
Borsa İstanbul'da gong Çağdaş Cam için çaldı
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