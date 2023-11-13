İş Yatırım’ın hesaplamasına göre; BİST’te sektörüne göre iskontolu şirketler; Türkiye Sigorta, Tekfen Holding, Tofaş Oto, Sabancı Holding, Türk Hava Yolları (THY), Aygaz, Turkcell, Mavi Giyim ve Vestel Beyaz Eşya olarak sıralanıyor.

Kurum bu sıralamayı yaparken hisselerin kapanış (TL) fiyatını 10 Kasım piyasa kapanışına göre aldı. Bu tarih itibarıyla hisselerin sunduğu getiri potansiyeli (%) ise İş Yatırım’ın bu hisseler için belirlediği güncel hedef fiyatlara göre hesaplandı. İş Yatırım’ın listede yer alan hisselerin tümü için ‘al’ dediği dikkat çekiyor.

İş Yatırım’ın 8 hisse için hedef fiyat ve önerileri:

Türkiye Sigorta - 70,00 TL / AL

Tekfen Holding - 70,63 TL / AL

Tofaş Oto - 436,20 TL / AL

Sabancı Holding - 95,00 TL / AL

Türk Hava Yolları - 376,70 TL / AL

Aygaz - 221,00 TL / AL

Turkcell - 90,29 TL / AL

Mavi Giyim - 167,18 TL / AL

Vestel Beyaz Eşya - 27,61 TL / AL

Tablodaki üçüncü sütun hisselerin mevcut Fiyat/Kazanç (F/K) değerini, dördüncü sütun her bir şirketin faaliyet gösterdiği sektörün güncel F/K değerini gösteriyor. Son sütunda ise F/K’ya göre hissenin, kendi sektörüne göre iskontolu yani ucuz mu yoksa primli yani pahalı mı işlem gördüğü bilgisi bulunuyor. Buradaki hisselerin tümü sektörüne göre iskontolu yani ucuz işlem gördüğünden, (-) değerle bu listede yer alıyor. Burada F/K rasyosuna göre sektörüne kıyasla en ucuz işlem gören hissenin Sabancı Holding olduğu, onu Vestel Beyaz Eşya’nın ve Tekfen Holding’in izlediği görülüyor.



