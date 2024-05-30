İş Yatırım Analizi: Son günlerde yabancı oranı sürekli artan ve azalan 5 hisse (30.05.2024)

İş Yatırım, son günlerde yabancı oranı sürekli artan ve azalan hisseleri raporladı. Buna göre son 10 günde yabancı oranı en çok artan hisse Başkent Doğalgaz Yatırım Ortaklığı (BASGZ) olurken, son 10 günde en çok çıkış Dagi Yatırım Holding (DAGHL) hissesinden yapıldı.
Son günlerde yabancı oranı sürekli artan 5 hisse:
- Başkent Doğalgaz Yatırım Ortaklığı (BASGZ) : 10 gün
- Suwen Tekstil Sanayi (SUWEN) : 8 gün
- Tab Gıda (TABGD) : 8 gün
- Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık (SKYLP) :7 gün
- Ulusal Faktoring (ULUFA) : 7 gündür
Son günlerde yabancı oranı sürekli düşen 5 hisse:
- Dagi Yatırım Holding (DAGHL :10 gün
- Ditaş Doğan Yedek Parça Teknik AŞ (DITAS) : 10 gün
- Edip Gayrimenkul Yatırım (EDIP) : 10 gün
- Euro Trend Yatırım Ortaklığı (ETYAT) : 10 gün
- İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (IDGYO) :10 gün
Kaynak: İş Yatırım
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