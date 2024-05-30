İş Yatırım Analizi: Son günlerde yabancı oranı sürekli artan ve azalan 5 hisse (30.05.2024)

İş Yatırım, son günlerde yabancı oranı sürekli artan ve azalan hisseleri raporladı. Buna göre son 10 günde yabancı oranı en çok artan hisse Başkent Doğalgaz Yatırım Ortaklığı (BASGZ) olurken, son 10 günde en çok çıkış Dagi Yatırım Holding (DAGHL) hissesinden yapıldı.

Son günlerde yabancı oranı sürekli artan 5 hisse:

Başkent Doğalgaz Yatırım Ortaklığı (BASGZ) : 10 gün

Suwen Tekstil Sanayi (SUWEN) : 8 gün

Tab Gıda (TABGD) : 8 gün

Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık (SKYLP) :7 gün

Ulusal Faktoring (ULUFA) : 7 gündür

Son günlerde yabancı oranı sürekli düşen 5 hisse:

Dagi Yatırım Holding (DAGHL :10 gün

Ditaş Doğan Yedek Parça Teknik AŞ (DITAS) : 10 gün

Edip Gayrimenkul Yatırım (EDIP) : 10 gün

Euro Trend Yatırım Ortaklığı (ETYAT) : 10 gün

İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (IDGYO) :10 gün

Kaynak: İş Yatırım

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