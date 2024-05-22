İş Yatırım'dan Ford Otosan (FROTO) için bilanço yorumları

Parasal kazançlar ve düşük vergi giderleri 1Ç24’te net karı destekledi. Ford Otosan, 1Ç24’te yıllık bazda %10 artışla 8,97 milyar TL net kâr açıkladı. Faaliyet karındaki %18’lik düşüşe rağmen, artan parasal kazançlar (1Ç24: 4,4 milyar TL, 1Ç23: 2,62 milyar TL) ve vergi giderlerindeki düşüş 1Ç24’teki net karı destekledi. VÖK marjı 1Ç23’teki %9,0 seviyesinden 1Ç24’te %8’e düştü.

Güçlü ihracat performansı. Ford Otosan’ın toplam cirosu, yeni modellerin sağladığı güçlü ihracat performansı sayesinde 1Ç24’te yıllık bazda %9 artışla 124 milyar TL’ye yükseldi. Şirketin ihracat gelirleri, ihracat hacimlerindeki %11’lik büyümenin etkisiyle 1Ç24’te yıllık bazda %12 artışla 98 milyar TL’ye yükseldi. İhracatın toplam ciro içindeki payı 1Ç23’teki %76’dan 1Ç24’te %79’a yükseldi. Yurt içi gelirler 1Ç24’te 27 milyar TL’de sabit kaldı. Yurt içi satışlarda yıllık %8’lik düşüşe rağmen fiyatlama disiplini ve olumlu ürün çeşitliliği, 2024 yılının ilk çeyreğinde yurt içi gelirleri destekledi. Ford Otosan’ın perakende pazar payı 1Ç24’te yıllık bazda 2,6 puan düşüşle %7,9’a geriledi.

Marjlarda erozyon. Şirketin brüt kar marjı, işçilik ve hammadde maliyetlerindeki artış ve yurt içi satışların toplam ciroda payının azalması nedeniyle yıllık bazda 1,7 yüzde puan düşüşle 1Ç24’te %10,6’ya geriledi. Operasyonel giderler / satışlar 1Ç24’te yıllık bazda 0,4 puan artışla %4,2’ye yükseldi. Sonuç olarak, FAVÖK 1Ç24’te yıllık bazda %15 düşüşle 10 milyar TL olarak gerçekleşti ve 1Ç23’teki %10,5 marjına kıyasla 1Ç24’te %8,1 marj kaydetti.

Net borç pozisyonu çeyrek bazda geriledi. Şirketin net borç pozisyonu 2023 sonundaki 69 milyar TL’den 1Ç24 sonunda 63 milyar TL’ye geriledi.

2024 yılı için önceki şirket beklentilerinde değişiklik yok. Ford Otosan, yurt içi otomotiv pazarının 2023’teki 1278 bin adede kıyasla 2024’te yaklaşık %30 – %37 daralma ile 800 bin – 900 bin adede gerilemesini bekliyor. Şirket, 2024 yılında yurt içi perakende satış hacmini 2023’e kıyasla %4 – %12 düşüş beklentisi ile 100 bin – 110 bin (İş Yatırım: 110 bin) olarak hedefliyor. İhracat satış hacminin 2023’teki 492 bin adete kıyasla 2024’te yıllık bazda %14 ila %24 artış ile 560 bin – 610 bin adete (İş Yat: 573 bin) (Türkiye: 350 bin – 380 bin; Romanya: 210 bin-230 bin) artması hedefleniyor. Ford Otosan, 2024 için 900 milyon Avro – 1.000 milyon Avro yatırım harcaması bütçesi ayırıyor (2023: 900 milyon Avro).

Kaynak: İş Yatırım

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