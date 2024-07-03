İş Yatırım'dan Tüpraş (TUPRS) analizi (3 Temmuz)

İş Yatırım'ın analizindeki yorum ve değerlendirmeler şöyle:

TUPRS hisseleri için %49’luk getiri potansiyeline işaret eden 242TL/hisse hedef fiyat ile AL tavsiyemizi koruyor, şirketin 10,38TL/hisse tutarında (%6,4 temettü verimi) ikinci bir temettü ödemesi yapmasını bekliyoruz. Sürdürülebilir Havacılık Yakıtından (SAF) gelecek tahmini FAVÖK katkısını değerlemeye dahil ettik ve 2024 FAVÖK tahminimizi hafif aşağı revize ettik. Bunların neticesinde hedef fiyatımızda değişiklik olmadı. SAF satışlarından 2027 yılında 55 milyon dolar 2028-2030 yılları arasında ise yıllık 110 milyon dolar ilave FAVÖK katkısı öngördük. Yılın ilk yarısında RUP bakımının etkisiyle zayıf seyreden operasyonel performans hisse performansını olumsuz etkiledi. Yılın ikinci yarısında bakım çalışmasının tamamlanmasının etkisi ortalama üzeri ürün marjları, daha yüksek beyaz ürün verimi ve ham petrol fiyat farklarının katkılarıyla finansallarda iyileşme bekliyoruz. Mevcut yüksek faiz ortamına rağmen, akaryakıt talebinde önemli bir düşüş öngörmüyor ve bu durumun Tüpraş’ı bu yılın ikinci yarısı ve 2025 için defansif bir seçim olarak öne çıkardığını düşünüyoruz.

Ürün marjları normalleşse de arz kısıtları nedeniyle pandemi öncesi seviyelerin üzerinde kalıyor. Ürün marjları 2022 ve 2023’ün zirvelerinden geri çekilse de arz tarafındaki sorunlar ortadan kalkmadığı sürece tarihsel ortalamaların üzerinde kalmaya devam edecek. Karadeniz ve Kızıldeniz’deki gerilimler nedeniyle Avrupa’da yaşanan arz açığı orta distilat ürün marjlarını desteklemeye devam ederken, Rusya’nın benzin ihracat yasağını askıya alması benzin marjlarını aşağı çekiyor. Benzin marjlarında talebin mevsimsel olarak güçlü olduğu önümüzdeki aylarda toparlanma bekliyoruz. Nijerya’daki kapasite artırımları (650 bin varil/gün) tam olarak devreye girdiğinde arz açığını hafifletebilir.

Pandemi sonrası yaratılan güçlü nakit akışı stratejik dönüşüm planına yatırım yapmak için kullanılıyor. Son yıllardaki rekor rafineri marjlarından faydalanan şirket, net nakit pozisyonunu önemli ölçüde artırarak 1Ç24 sonunda 51,6 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin Stratejik Dönüşüm Planı’na göre yeni yatırımların önemli bir kısmı sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF), hidrojen ve sıfır karbon elektrik üretimine ayrılacak.

Riskler. Avrupa’da rafineri ürünleri talebinde beklenenden daha fazla daralma, ürün piyasalarında savaş kaynaklı tedarik sorunlarının ortadan kalkması veya hafiflemesi, küresel rafinaj kapasite artışlarının beklenen seviyelerin üzerinde gerçekleşmesi, enerji maliyetlerinde beklenenden fazla artış değerlememiz için aşağı yönlü temel risk faktörleri. Kapasite artışlarında yaşanacak gecikmeler ile ağır ham petrol arzında artış yaşanması yukarı yönlü temel riskleri oluşturmaktadır.

Kaynak: Matriks Haberler

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