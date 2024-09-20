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İş Yatırıma göre yabancı yatırımcıların aldığı, sattığı hisseler (20 Eylül)

İş Yatırım'ın 'Günlük Yabancı Oranları 20/09/2024' raporunda şu bilgiler var.

20 Eylül 2024 | 09:02
İş Yatırıma göre yabancı yatırımcıların aldığı, sattığı hisseler (20 Eylül)

Analizde şu bilgiler paylaşılıyor:

  • "Bugün çıkan raporumuzda, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler; DCTTR:6.69 bps, OZATD:4.5 bps, EFORC:3.55 bps, iken, azalan hisseler ise; VANGD:-3.54 bps, MAKTK:-2.78 bps, BARMA:-2.71 bps. olarak görüntülenmektedir.
  • Son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisselerden 5 tanesi; AHSGY:10 gün, LOGO:10 gün, YGGYO:10 gün, PNSUT:9 gün, RYSAS:9 gündür yabancı oranları sürekli artış gösteriyor.
  • Son günlerde yabancı oranı sürekli düşen hisselerden 5 tanesi; ALGYO:10 gün, EDATA:10 gün, GENTS:10 gün, KSTUR:10 gün, KLNMA:9 gündür yabancı oranları sürekli düşüş gösteriyor.

Kaynak: İş Yatırım/ Matriks Haberler
Not: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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İş Yatırıma göre yabancı yatırımcıların aldığı, sattığı hisseler
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SPK bülteni: 3 şirkete bedelsiz onayı geldi
Borsada dün geri alım yapan 2 şirket (19 Eylül)
Bir şirketten daha bedelsiz açıklaması var: Yüzde 900
New York borsası 'ralliyle' kapandı
Borsa İstanbul'dan bir şirkete pazar değişikliği onayı geldi
New York borsası, Fed'in faiz indirimine başlamasının ardından yükselişle açıldı
Yabancı yatırımcılar hisse sattı, tahvil aldı
Aksa Enerji'den Özbekistan açıklaması
Türk Telekom'dan (TTKOM) Fitch notu açıklaması
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten (EREGL) Fitch notu açıklaması
Turkcell'den (TCELL) Fitch notu açıklaması
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) Fitch notu açıklaması
GERİ
İLERİ
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