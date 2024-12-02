Halka arz planlıyor: "İşleme kapasitemiz iki katına çıkacak"

Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez, Armada Gıda’ya eşik atlatacak bir üretim kampüsü niteliğindeki üçüncü fabrika yatırımının tamamını 2025 yılının sonunda bitirmeyi hedeflediklerini, bölgesel bir oyuncu olmalarının ilk ayağı olarak Kazakistan’da tarımsal ürün işleme tesisi kurmayı planladıklarını söyledi. Sönmez, önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yatırımlarına devam edeceklerini açıkladı.

Türkiye’nin en büyük gıda ihracatçılarından Armada Gıda, yakın dönemde Global Menkul Değerler liderliğinde gerçekleştirilmesi planlanan halka arzı öncesinde, finans paydaşlarının geniş katılımıyla 27 Kasım 2024 Çarşamba günü İstanbul Wyndham Grand Levent Hotel'de halka arz analist sunumu gerçekleştirdi. Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Saygın Sönmez ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Hayri Sönmez, Hamiyet Sönmez, Armada Gıda Kurumsal Finansman Direktörü Biyanka Öztürk ve Global Menkul Değerler Kurumsal Finansman Direktörü Yiğit Engiz, Armada Gıda'nın kurulduğu günden bu yana büyüme hikayesi, finansal performansı ve gelecek hedeflerine ilişkin detayları aktardı.

“90’ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz”

30 yılı aşkın köklü tecrübeleri ile Armada Gıda’yı Türkiye’nin en büyük sanayi ve ihracatçı şirketlerinden biri haline getirdiklerini belirten Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez, “Bugün Mersin'de toplam 137 bin 123 metrekare alana sahip 3 fabrikamızda, 11 üretim hattımızda konvansiyonel ve organik ürünlerin işlenmesine devam ediyoruz. Bakliyat, hububat, bulgur, organik ürünler, süper gıda, bakliyat unu, pirinç, glutensiz ürünler ve diğer ürünler olmak üzere toplam 9 ana ürün grubunda, işleme, satış, ithalat ve ihracat faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Toplam 3 fabrikamızda, 725.000 ton/yıl ürün işleme kapasitesi ve 118.665 MT depolama kapasitesine sahibiz. Bugün geldiğimiz noktada Almanya, İtalya, Mısır, Tunus ve Fransa başta olmak üzere toplamda 90’ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Yıllık gelirlerimizin yaklaşık yüzde 70’ini global pazarlar oluşturuyor. 31 Aralık 2023’te sona eren finansal dönem itibariyle, seçili bakliyat ürünlerinde ülkemiz toplam ihracatının %7,2’sini, hububat ürünlerinde de toplam ihracatın %7,4’ünü Armada Gıda olarak biz gerçekleştirdik. Özellikle kırmızı mercimek, nohut, fasulye, bulgur, pirinç gibi ürünlerin üretiminde hem globalde hem yurt içinde söz sahibi şirketlerden biriyiz. Organik mercimek, organik fasulye, organik bulgur ve organik pirinç ihracatında Avrupa’da pazar liderleri arasındayız. Buna ek olarak konvansiyonel ürün ihracatında da Avrupa’nın önemli ülkelerinde pazar liderleri arasındaki konumumuzu sürdürüyoruz” dedi.

Üçüncü fabrika yatırımının 2025 sonunda tamamlanması hedefleniyor

Armada Gıda’yı küresel arenada daha da ileriye taşıyacak yatırımlara ilişkin bilgi veren Sönmez, “Merkez Fabrikamızda yer alan 483 ton/gün ürün işleme kapasiteli bulgur işleme hattımızın kapasitesini, yaklaşık 7 milyon dolar yatırımla 966 ton/gün’e çıkarmayı planlıyoruz. Bu yatırım 2024 yılı içinde başlamış olup, 2025 yılında faaliyete almayı öngörüyoruz. Yatırımı devam eden üçüncü fabrika alanımızda 30.000 MT depolama kapasitesini 2023 yılında devreye almıştık. 2.000 metrekarelik fabrika alanımızın inşaat çalışmaları da Şubat ayında tamamlandı. Söz konusu fabrikamızda toplam 40 ton/saat üretim kapasiteli fonksiyonel gıda tesisini, yılsonunda devreye almayı planlıyoruz. 2023 yılında programa alınarak yapımına başlanan 8.200 metrekare Lidaş depoları ile 8.800 metrekare ikinci etap depoların ise yıl sonuna kadar tamamlanacağını öngörüyoruz. Yatırımın tamamlanması akabinde aynı alanda 4.800 ton/gün ürün işleme kapasiteli ve 181.500 MT depolama alanlı bir bakliyat fabrikası kurmayı planlıyoruz. Armada Gıda’ya eşik atlatacak bir üretim kampüsü niteliğindeki üçüncü fabrika yatırımı kapsamında, yaklaşık 20 milyon dolar yatırım yapıldı ve toplam yatırım büyüklüğü 54 milyon dolar olarak planlandı. Üçüncü fabrika yatırımımızın tamamını 2025 yılsonunda bitirmeyi hedefliyoruz.

Kazakistan yatırımıyla bölgesel oyuncu olmayı hedefliyor

Bununla beraber, bölgesel bir oyuncu olmamızın ilk ayağı olan Kazakistan’da tarımsal ürün işleme tesisi kurmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda 29.11.2022 tarihinde, şirketimizin bağlı ortaklığı olarak AC Agro LLP şirketimizi kurduk. Tesisimizi kurmayı planladığımız arazi için görüşmelerimiz devam ediyor. İlk etapta yaklaşık 4 milyon dolar yatırımla 4.000 - 5.000 metrekare depolama alanı ve bakliyat işleme tesisi kurmayı hedefliyoruz. Ayrıca, Şanlıurfa Viranşehir ve Hatay Antakya’da toplam 28,8MW GES yatırımlarını da devreye almayı planlıyoruz” diye konuştu.

Super Cereal ile BM’nin 10 tedarikçisinden biri olacak

Konvansiyonel ve organik ürünlerin yanı sıra yetişkin maması olarak da bilinen “Super Cereal” (Süper Yaşam Tahılı) ve bebek maması ürünlerinin üretimini de planladıklarını açıklayan Sönmez, “Super Cereal özellikle acil durumlar ve gıda güvensizliği bağlamlarında, hamile ve emziren kadınlar, bebekler ve küçük çocuklar gibi savunmasız nüfuslar arasında temel besin öğeleri ve enerji sağlamak üzere tasarlanmış bir besin takviyesi ürünü. 1995 yılından beri kayıtlı tedarikçisi olduğumuz WFP, Super Cereal'ı dünya genelinde çeşitli gıda yardımı programlarında kullanıyor. Amaç, malnütrisyonu (yetersiz beslenme) önlemek, malnütrisyondan kurtulmayı desteklemek ve kriz durumlarıyla karşı karşıya olan veya gıda güvensizliği yaşayan bireylerin ve toplulukların genel sağlığına ve refahına katkıda bulunmak. Armada Gıda olarak biz de bu ürünün üretimi ve BM için sevkiyatı kapsamında 144 bin ton/yıl kapasiteli üretim tesisi yatırımı gerçekleştirdik. Dünyada kıtlık baş gösteren bölgelere gönderilecek bu üründe BM’nin 10 tedarikçisinden biri olmayı planlıyoruz” diye konuştu. Sönmez, önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yatırımlarına devam edeceklerini söyledi.

“2024 yılını da başarıyla tamamlamayı hedefliyoruz”

Armada Gıda'nın güçlü bir finansal yapıya sahip olduğuna dikkat çeken Armada Gıda Kurumsal Finansman Direktörü Biyanka Öztürk ise “2021-2023 yılları arasında satışlarımızı tonaj bazında %22 oranında, ciromuzu ise dolar bazında %15 oranında artırdık. Yaşanan global belirsizlikler ve giderek zorlaşan piyasa koşullarına rağmen 2023 yılında ciromuzu ve ciromuzdaki ihracatın payını artırmayı başardık. 2023 yılında ciromuz 211 milyon USD olarak gerçekleştirirken, ihracatımız 147 milyon USD oldu. Aynı dönemde 32 milyon USD FAVÖK elde ederken, FAVÖK marjımız %15 olarak gerçekleşti. Güçlü finansallarımız, tamamlanan ve yatırımı devam eden doğru yatırımlarımız sayesinde 2024 yılını da geçmiş dönemlerde olduğu gibi başarılı bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Sunumların ardından Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez ve Yönetim Kurulu Üyeleri analistlerin merak ettiği sorular yanıtlandı.