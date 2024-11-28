İzdemir Enerji (IZENR) bedelsiz tarihi belli oldu

Şirketten bugün KAP'a yapılan bildirimde bedelsiz tarihinin 29 Kasım olduğu duyuruldu. Açıklama şöyle:

Şirketimiz 19.08.2024 tarihli kararları kapsamında 575.000.000 (beşyüzyetmişbeşmilyonTürkLirası) TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %325 oranında artış ile 1.868.750.000 TL artırılarak 2.443.750.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6'ıncı maddesinin tadil edilmesi ve ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması hususunda yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, 21 Kasım 2024 tarih ve 2024/53 sayılı SPK Bülteninde yayımlanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 29.11.2024'tür.

KAP bildiriminde ayrıca şu bilgiler yer aldı:

Ödeme Tarihi 03.12.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

Kayıt Tarihi 02.12.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.