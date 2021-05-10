Kalekim’in geçen hafta tamamlanan talep toplama sürecinde toplam arz büyüklüğü 509 milyon lira düzeyine ulaştı. Yıldız Pazar’da KLKIM koduyla işlem görecek Kalekim’in borsa işlem tarihi ise 18 Mayıs 2021 tarihi olarak planlandı.

6-7 Mayıs tarihlerinde talep toplanan Kalekim halka arz sürecinde sonuçları açıklandı. Buna göre ek satışla birlikte 34,5 milyon adet hisse satıldı.

Halka arzın toplam büyüklüğü 509 milyon TL olarak kaydedildi. Kalekim’in halka arzı, fiyat aralığının üst sınırı olan 14,75 liradan fiyatlanırken ek satış dahil tüm hisseler satıldı.

1,5 kat talep

Toplam 509 milyon lira büyüklükteki halka arza 1,5 kat talep geldi.

Borsada ne zaman işlem görecek?

Kalekim Yıldız Pazar’da KLKIM koduyla işlem görecek. Kalekim halka arzında borsa işlem tarihi, talep toplama sonrası 18 Mayıs 2021 tarihi olarak planlandı.