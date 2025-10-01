Yapay zekanın eğlence sektöründeki rolü giderek daha artıyor. Ancak bu gelişme, sektörde yeni etik ve mesleki tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bu kez bir yapay zeka karakterin geleneksel oyuncular gibi temsil edilmesi fikri, Hollywood’da tepkilere neden oldu, büyük tartışmalar başladı. İşte sürecin hikayesi...
1 Ajans Boykotu Çağrısı
Yapay zeka ile oluşturulan 'oyuncu Tilly Norwood' karakterinin arkasındaki isim Hollandalı aktör ve komedyen Eline Van der Velden. Tilly'nin "yeni Scarlett Johansson" olmasını istediğini söylüyor.
Ancak, Tilly Norwood karakteri için yetenek ajanslarıyla görüşmelerde olduğunu açıklaması kaşları kaldırdı.
Particle6 kurucusu ve Tilly Norwood karakterini geliştiren Velden, Zürih Zirvesi’ndeki bir panelde kısa süre içinde yüksek profilli projelerde bu teknolojinin kullanılacağını söyleyerek tartışmayı alevlendirdi.
BBC'ye göre Norwood'un Instagram hesabı aylardır aktif olmasına rağmen, bu hafta Deadline'ın yaptığı bir haber Norwood'un Hollywood'da kötü bir üne sahip olmasına neden oldu.
Deadline'a göre, Van der Velden cumartesi günü yapay zeka prodüksiyon stüdyosu ve yeni yapay zeka yetenek ajansı Xicoia'yı tanıttı ve Hollywood stüdyoları ile ajanslarının yapay zekayı gizlice kullanmaya başladığını belirtti. Van der Velden, kalabalığa, bu teknolojiyi kullanan büyük projelerin önümüzdeki aylarda duyurulacağını söyledi.
2 Norwood'un "yeni Scarlett Johansson" olmasını istiyor
Yapay zeka oyuncusu, Norwood'un "yeni Scarlett Johansson" olmasını istediğini söyleyen Hollandalı aktör ve komedyen Eline Van der Velden'e tepkiler çığ gibi yükseldi. Velden, Hollywood'daki öfke ve tepkiler üzerine Tilly'nin Instagram sayfasında yaptığı paylaşımda, Tilly'nin, "bir insanın yerini tutmadığını, yaratıcı bir çalışma, bir sanat eseri" olduğunu belirtti.
3 "Hiçbir duygusu yok"
Ekran Oyuncuları Derneği - Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu (SAG-AFTRA) yaptığı açıklamada, Norwood'un "bir oyuncu olmadığını, sayısız profesyonel oyuncunun çalışmalarıyla eğitilen bir bilgisayar programı tarafından yaratılan bir karakter" olduğunu söyledi.
Sendika, "Yapay zeka oyuncusunun bir deneyimi yok, hiçbir duygusu yok ve gördüğümüz kadarıyla izleyiciler, insan deneyiminden bağımsız olarak bilgisayar tarafından üretilen içerikleri izlemekle ilgilenmiyor" dedi.
4 "Oyuncuların geçim kaynağı tehdit ediliyor"
Sendikanın yaptığı açıklamalarda, bu tarz yapay zeka üretimlerinin insan sanatını değersizleştirdiğine ve oyuncuların geçim kaynaklarını tehdit ettiğine de dikkati çekildi.
Ayrıca, sendikayla anlaşmalı yapımcıların "yapay oyuncuları" kullanmadan önce sendikaya bildirimde bulunmaları ve gerekli müzakereleri yapmalarının sözleşme gereği olduğu hatırlatıldı.
5 Yapay zeka teknolojisi işçi grevlerinin kilit noktasıydı
Yapay zeka, Hollywood'da hararetli bir şekilde tartışılan bir teknolojiydi ve iki yıl önce yazarlar ve oyuncuların teknolojiye karşı koruma talep etmesiyle sektörün kapanmasına neden olan işçi grevleri sırasında kilit bir anlaşmazlık noktasıydı.
SAG-AFTRA, Norwood ile ilgili açıklamasında ajanslara ve stüdyolara, Norwood'u projelerde kullanmanın, 2023 grevinden sonra elde ettikleri sözleşmeler açısından sorun yaratabileceğini bildirdi.
6 Ünlü Hollywood oyuncularından da tepkiler var
Poker Face, Orange Is the New Black ve Russian Doll filmlerindeki başrolleriyle tanınan oyuncu ve yönetmen Natasha Lyonne, Norwood ile çalışan herkesin boykot edilmesi gerektiğini söyledi.
Şu anda gerçek oyuncuların rol aldığı bir uzun metraj film yaratmak için "etik yapay zeka" ile çalışan Lyonne, "Bunu yapan herhangi bir yetenek ajansı tüm meslek birlikleri tarafından boykot edilmelidir" dedi.
7 "Aman Tanrım, Mahvolduk"
BBC'de yer alan habere göre; Variety'nin podcast'inde konuşan oyuncu arkadaşı Emily Blunt de bunun korkutucu olduğunu söyledi.
"Bu bir yapay zeka mı? Aman Tanrım, mahvolduk," diyen Oscar adayı oyuncu Blunt, Norwood'un bir videosunu gördüğünde. "Bu gerçekten çok korkutucu. Hadi ama, ajanslar bunu yapmayın. Lütfen durun. Lütfen insan bağımızı elimizden almayı bırakın" ifadelerini kullandı
8 "İzleyiciler aradaki farkı anlıyor"
Oyuncu Whoopi Goldberg ise izleyicilerin insanlarla yapay oyuncular arasındaki farkı anlayabildiğini söyledi. O, yapay zeka ürünü oyuncuların gerçek oyuncuların mesleklerini ellerinden alabileceğine inanmıyor.
9 Tepkiler sert: “İğrenç"
Oyuncu Melissa Barrera, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında şu sözleri kullandı: "Umarım bu yapay karakteri temsil eden menajerin çalıştığı tüm oyuncular yollarını ayırır. Ne kadar iğrenç. Ortamı okuyun."