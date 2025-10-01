Yapay zeka ile oluşturulan 'oyuncu Tilly Norwood' karakterinin arkasındaki isim Hollandalı aktör ve komedyen Eline Van der Velden. Tilly'nin "yeni Scarlett Johansson" olmasını istediğini söylüyor.

Ancak, Tilly Norwood karakteri için yetenek ajanslarıyla görüşmelerde olduğunu açıklaması kaşları kaldırdı.

Particle6 kurucusu ve Tilly Norwood karakterini geliştiren Velden, Zürih Zirvesi’ndeki bir panelde kısa süre içinde yüksek profilli projelerde bu teknolojinin kullanılacağını söyleyerek tartışmayı alevlendirdi.

BBC'ye göre Norwood'un Instagram hesabı aylardır aktif olmasına rağmen, bu hafta Deadline'ın yaptığı bir haber Norwood'un Hollywood'da kötü bir üne sahip olmasına neden oldu.

Deadline'a göre, Van der Velden cumartesi günü yapay zeka prodüksiyon stüdyosu ve yeni yapay zeka yetenek ajansı Xicoia'yı tanıttı ve Hollywood stüdyoları ile ajanslarının yapay zekayı gizlice kullanmaya başladığını belirtti. Van der Velden, kalabalığa, bu teknolojiyi kullanan büyük projelerin önümüzdeki aylarda duyurulacağını söyledi.