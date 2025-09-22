Hiçbir film gişede bu kadar hasılat yapmadı

1990'ların sevilen animasyonu, 2019 yılında bir kez daha sinemaya uyarlandı ve gişede büyük iş yaptı.

Macera ve animasyon türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Babası Kral Mufasa'yı örnek alan Simba, soylu kaderinin yolundan gitmeyi seçer. Ancak, bu yavru aslanın gelişini kraliyetteki herkes sıcak karşılamaz. Mufasa'nın kardeşi ve tahtın önceki varisi olan Scar, kendi planlarını yapmıştır. İhanet, trajedi ve oyunla yıkıma dönüşen Pride Rock savaşı, Simba'nın sürülmesine sebep olur. Simba, yeni birkaç arkadaşın da yardımıyla, büyümenin ve ona ait olan şeyi geri almanın yolunu bulmak zorundadır."



