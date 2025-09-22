ARA
Hiçbir film gişede bu kadar hasılat yapmadı

Sinema tarihinde 1990'ların sonuna kadar 1 milyar dolar hasılata yaklaşan film olmamıştı. Ancak 2000'lerde bu zincir kırıldı ve 2 milyar dolar gişeyi aşan filmleri gördük. Özellikle 2010'larda bu durum daha da yaygınlaştı. 2019'da en çok hasılat yapan ilk 10 filmden dokuzu 1 milyar doların üzerinde hasılat elde etmişti. Tabi bu sırada gelen pandemi sinema sektörü için büyük darbe oldu.


Hiçbir film gişede bu kadar hasılat yapmadı

Peki, bugüne kadar hangi filmler, sinema salonlarında en çok hasılata ulaştı... Hemen söyleyelim şu ana kadar gişede 2 milyar doları aşan 7 film oldu. Aşağıda bugüne kadar gişede en çok ilgi çeken 15 filmi bulabilirsiniz.

 

1 AVATAR (2009) – $2,923,710,708

AVATAR (2009) – $2,923,710,708

Listenin zirvesinde 2009 yapımı Avatar var... Aradan geçen uzun yıllara karşın Avatar'ın rekorunu kıran bir film olmadı. 

Filmde 22. yüzyılda insanlar, değerli Unobtanium madenini çıkarmak için Pandora adlı uzak bir gezegene gider. Burada, doğayla uyum içinde yaşayan mavi tenli ve uzun boylu yerli halk Na’vi’ler yaşamaktadır. Felçli eski bir deniz piyadesi olan Jake Sully (Sam Worthington), Na’vi’lerle iletişim kurmak için geliştirilen “Avatar” programına katılır. Bir Na’vi bedeniyle Pandora’da dolaşabilen Jake, başlangıçta insanların çıkarları için görevlendirilmiştir. Ancak zamanla Pandora’nın güzelliklerini ve Na’vi’lerin yaşam biçimini keşfeder, Neytiri (Zoe Saldana) ile yakınlaşır.

2 AVENGERS: ENDGAME (2019) – $2,799,439,100

AVENGERS: ENDGAME (2019) – $2,799,439,100

Film, 11 gün gibi kısa bir sürede "Tüm zamanların en hızlı şekilde 2 milyar dolar hasılatı aşan filmi" unvanını kazanmıştı. Film, ikinci sıradaki yerini koruyor.

3 AVATAR: SUYUN YOLU (2022) – $2,320,250,281

AVATAR: SUYUN YOLU (2022) – $2,320,250,281

Gişe rekortmeni Avatar'ın 13 yıl sonra gelen devam filmi "Avatar: Suyun Yolu" listenin 3. sırasında

James Cameron'un yönetmen koltuğunda oturduğu serinin ikinci filmi, Pandora gezegeninde Na'vi halkına dahil olup Neytiri ile bir aile kuran Jake Sully'nin, tanıdık bir düşmanın yeniden gezegenlerine tehdit oluşturması sonrası Na'vi halkıyla verdiği mücadeleye odaklanıyor.

4 TİTANİK (1997) – $2,264,812,968

TİTANİK (1997) – $2,264,812,968

2 milyar dolar bandını aşan bir diğer film 1997 yılında izleyici ile buluşan Titanik. 

1912 yılında “batmaz” denilen görkemli yolcu gemisi Titanik, ilk seferinde buzdağına çarparak trajik bir şekilde batar. Film, bu felaketin gölgesinde geçen dokunaklı bir aşk hikâyesini anlatıyor. Titanik, 11 Oscar ödülü ile tarihe geçmişti.

5 NE ZHA 2 (2025) – $2,150,000,000

NE ZHA 2 (2025) – $2,150,000,000

Film, gişe hasılatında dünya çapında Çin'den ve Asya'dan ilk 10'a girebilen ilk yapım ünvanını kazandı.

16. yüzyılda kaleme alınan "Fıngşın Yanyi (Tanrıların Tayini)" adlı klasik romanın bir uyarlaması olan fantezi türündeki animasyon filmi, Çin Budizmi'ndeki "Ne Zha" (Nı Ca) adlı koruyucu tanrının çocukluk serüvenlerini anlatıyor.


 

6 STAR WARS: GÜÇ UYANIYOR (2015) – $2,071,310,218

STAR WARS: GÜÇ UYANIYOR (2015) – $2,071,310,218

Yıldız Savaşları serisinin yedinci filmi "Star Wars: Güç Uyanıyor" listenin 6. sırasındaki yerini koruyor. 


 

7 AVENGERS: SONSUZLUK SAVAŞI (2018) – $2,052,415,039

AVENGERS: SONSUZLUK SAVAŞI (2018) – $2,052,415,039

Marvel Sinematik Evreni'nin bir araya gelerek korkunç titan Thanos'a karşı verdiği savaşı konu edinen film, o yıl Türkiye’de tüm zamanların hasılat bazında en iyi açılış yapan yabancı filmi olmuştu. 

8 ÖRÜMCEK-ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK (2021) – $1,921,426,073

ÖRÜMCEK-ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK (2021) – $1,921,426,073

Film 2 milyar dolar barajını aşamasa da bir hayli yaklaştı...  Jon Watts'ın yönettiği film, kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam'ın, bu konuda Doktor Strange'den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olayları konu ediniyor.


 

9 TERS YÜZ 2 (2024) – $1,698,863,816

TERS YÜZ 2 (2024) – $1,698,863,816

Film, Türkiye'de de 2024 yılında sinemalarda en çok izlenen 10 film arasına girmişti.

Ters Yüz 2 (Inside Out 2), artık ergenliğe girmiş olan Riley'nin duygu dünyasına kaygı gibi yeni karakterlerinden eklenmesiyle gelişen olayları anlatıyor. Animasyon filminde Riley, ergenlik dönemine adım attıkça, zihnindeki kumanda merkezi büyük bir karmaşaya sürükleniyor.

 

 

 

10 JURASSIC WORLD (2015) – $1,671,537,444

JURASSIC WORLD (2015) – $1,671,537,444

2015 yapımı ABD bilimkurgu macera, Jurassic Park serisinin dördüncü filmi.
 

11 ASLAN KRAL (2019) – $1,662,020,819

ASLAN KRAL (2019) – $1,662,020,819

1990'ların sevilen animasyonu, 2019 yılında bir kez  daha sinemaya uyarlandı ve gişede büyük iş yaptı.

Macera ve animasyon türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Babası Kral Mufasa'yı örnek alan Simba, soylu kaderinin yolundan gitmeyi seçer. Ancak, bu yavru aslanın gelişini kraliyetteki herkes sıcak karşılamaz. Mufasa'nın kardeşi ve tahtın önceki varisi olan Scar, kendi planlarını yapmıştır. İhanet, trajedi ve oyunla yıkıma dönüşen Pride Rock savaşı, Simba'nın sürülmesine sebep olur. Simba, yeni birkaç arkadaşın da yardımıyla, büyümenin ve ona ait olan şeyi geri almanın yolunu bulmak zorundadır."


 

12 The Avengers (Yenilmezler) (2012) – $1,520,538,536

The Avengers (Yenilmezler) (2012) – $1,520,538,536

"Yenilmezler" Iron Man, Kaptan Amerika, Hulk, Thor, Hawkeye ve Black Widow gibi süper kahramanları bir araya getirdi.

13 HIZLI VE ÖFKELİ 7 (2015) – $1,515,342,457

HIZLI VE ÖFKELİ 7 (2015) – $1,515,342,457

Serinin son halkası "Hızlı ve Öfkeli 7"de Vin Diesel, Paul Walker ve Dwayne Johnson yeniden bir araya gelmişti.


 

14 TOP GUN: MAVERICK (2022) – $1,495,696,292

TOP GUN: MAVERICK (2022) – $1,495,696,292

 1986 yapımı Top Gun'ın devam hikayesi olan Top Gun: Maverick, pilot Pete "Maverick" Mitchell'in hava kuvvetlerine geri dönüşü sonrası yaşananları anlatıyor. Altın küre ödüllü oyuncu Tom Cruise'un başrolünde olduğu filmde Val Kilmer, Jennifer Connelly, Ed Harris ve Jon Hamm de rol aldı.

15 KARLAR ÜLKESİ II (2019) – $1,453,683,476

KARLAR ÜLKESİ II (2019) – $1,453,683,476

Film Elsa ve Anna’nın geçmişin sırlarını çözmek için çıktıkları büyülü yolculuk.
