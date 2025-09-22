Hiçbir film gişede bu kadar hasılat yapmadı

Peki, bugüne kadar hangi filmler, sinema salonlarında en çok hasılata ulaştı... Hemen söyleyelim şu ana kadar gişede 2 milyar doları aşan 7 film oldu. Aşağıda bugüne kadar gişede en çok ilgi çeken 15 filmi bulabilirsiniz.
1 AVATAR (2009) – $2,923,710,708
Listenin zirvesinde 2009 yapımı Avatar var... Aradan geçen uzun yıllara karşın Avatar'ın rekorunu kıran bir film olmadı.
Filmde 22. yüzyılda insanlar, değerli Unobtanium madenini çıkarmak için Pandora adlı uzak bir gezegene gider. Burada, doğayla uyum içinde yaşayan mavi tenli ve uzun boylu yerli halk Na’vi’ler yaşamaktadır. Felçli eski bir deniz piyadesi olan Jake Sully (Sam Worthington), Na’vi’lerle iletişim kurmak için geliştirilen “Avatar” programına katılır. Bir Na’vi bedeniyle Pandora’da dolaşabilen Jake, başlangıçta insanların çıkarları için görevlendirilmiştir. Ancak zamanla Pandora’nın güzelliklerini ve Na’vi’lerin yaşam biçimini keşfeder, Neytiri (Zoe Saldana) ile yakınlaşır.
2 AVENGERS: ENDGAME (2019) – $2,799,439,100
Film, 11 gün gibi kısa bir sürede "Tüm zamanların en hızlı şekilde 2 milyar dolar hasılatı aşan filmi" unvanını kazanmıştı. Film, ikinci sıradaki yerini koruyor.
3 AVATAR: SUYUN YOLU (2022) – $2,320,250,281
Gişe rekortmeni Avatar'ın 13 yıl sonra gelen devam filmi "Avatar: Suyun Yolu" listenin 3. sırasında
James Cameron'un yönetmen koltuğunda oturduğu serinin ikinci filmi, Pandora gezegeninde Na'vi halkına dahil olup Neytiri ile bir aile kuran Jake Sully'nin, tanıdık bir düşmanın yeniden gezegenlerine tehdit oluşturması sonrası Na'vi halkıyla verdiği mücadeleye odaklanıyor.
4 TİTANİK (1997) – $2,264,812,968
2 milyar dolar bandını aşan bir diğer film 1997 yılında izleyici ile buluşan Titanik.
1912 yılında “batmaz” denilen görkemli yolcu gemisi Titanik, ilk seferinde buzdağına çarparak trajik bir şekilde batar. Film, bu felaketin gölgesinde geçen dokunaklı bir aşk hikâyesini anlatıyor. Titanik, 11 Oscar ödülü ile tarihe geçmişti.
5 NE ZHA 2 (2025) – $2,150,000,000
Film, gişe hasılatında dünya çapında Çin'den ve Asya'dan ilk 10'a girebilen ilk yapım ünvanını kazandı.
16. yüzyılda kaleme alınan "Fıngşın Yanyi (Tanrıların Tayini)" adlı klasik romanın bir uyarlaması olan fantezi türündeki animasyon filmi, Çin Budizmi'ndeki "Ne Zha" (Nı Ca) adlı koruyucu tanrının çocukluk serüvenlerini anlatıyor.
6 STAR WARS: GÜÇ UYANIYOR (2015) – $2,071,310,218
Yıldız Savaşları serisinin yedinci filmi "Star Wars: Güç Uyanıyor" listenin 6. sırasındaki yerini koruyor.
7 AVENGERS: SONSUZLUK SAVAŞI (2018) – $2,052,415,039
Marvel Sinematik Evreni'nin bir araya gelerek korkunç titan Thanos'a karşı verdiği savaşı konu edinen film, o yıl Türkiye’de tüm zamanların hasılat bazında en iyi açılış yapan yabancı filmi olmuştu.
8 ÖRÜMCEK-ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK (2021) – $1,921,426,073
Film 2 milyar dolar barajını aşamasa da bir hayli yaklaştı... Jon Watts'ın yönettiği film, kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam'ın, bu konuda Doktor Strange'den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olayları konu ediniyor.
9 TERS YÜZ 2 (2024) – $1,698,863,816
Film, Türkiye'de de 2024 yılında sinemalarda en çok izlenen 10 film arasına girmişti.
Ters Yüz 2 (Inside Out 2), artık ergenliğe girmiş olan Riley'nin duygu dünyasına kaygı gibi yeni karakterlerinden eklenmesiyle gelişen olayları anlatıyor. Animasyon filminde Riley, ergenlik dönemine adım attıkça, zihnindeki kumanda merkezi büyük bir karmaşaya sürükleniyor.
10 JURASSIC WORLD (2015) – $1,671,537,444
2015 yapımı ABD bilimkurgu macera, Jurassic Park serisinin dördüncü filmi.
11 ASLAN KRAL (2019) – $1,662,020,819
1990'ların sevilen animasyonu, 2019 yılında bir kez daha sinemaya uyarlandı ve gişede büyük iş yaptı.
Macera ve animasyon türündeki filmin konusu özetle şöyle:
"Babası Kral Mufasa'yı örnek alan Simba, soylu kaderinin yolundan gitmeyi seçer. Ancak, bu yavru aslanın gelişini kraliyetteki herkes sıcak karşılamaz. Mufasa'nın kardeşi ve tahtın önceki varisi olan Scar, kendi planlarını yapmıştır. İhanet, trajedi ve oyunla yıkıma dönüşen Pride Rock savaşı, Simba'nın sürülmesine sebep olur. Simba, yeni birkaç arkadaşın da yardımıyla, büyümenin ve ona ait olan şeyi geri almanın yolunu bulmak zorundadır."
12 The Avengers (Yenilmezler) (2012) – $1,520,538,536
"Yenilmezler" Iron Man, Kaptan Amerika, Hulk, Thor, Hawkeye ve Black Widow gibi süper kahramanları bir araya getirdi.
13 HIZLI VE ÖFKELİ 7 (2015) – $1,515,342,457
Serinin son halkası "Hızlı ve Öfkeli 7"de Vin Diesel, Paul Walker ve Dwayne Johnson yeniden bir araya gelmişti.
14 TOP GUN: MAVERICK (2022) – $1,495,696,292
1986 yapımı Top Gun'ın devam hikayesi olan Top Gun: Maverick, pilot Pete "Maverick" Mitchell'in hava kuvvetlerine geri dönüşü sonrası yaşananları anlatıyor. Altın küre ödüllü oyuncu Tom Cruise'un başrolünde olduğu filmde Val Kilmer, Jennifer Connelly, Ed Harris ve Jon Hamm de rol aldı.