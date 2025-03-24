KAP'ın internet sitesi yenilendi

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) geliştirme çalışmaları kapsamında, “KAP İnternet Sitesi Altyapı ve Önyüz Dönüşüm” projesi tamamlanmış olup KAP sitesi yeni ön yüzü ile 22.03.2025 tarihinde kullanıma açılmıştır. KAP internet sitesinin güncellenmesi çalışmaları kapsamında tasarım ve fonksiyonel anlamda yapılan iyileştirmelerin yanı sıra güncel teknolojiler kullanılarak, global standartlara uygun şekilde sitenin altyapı dönüşümü de sağlanmıştır. Yenilenen KAP internet sitesinde alt yapı ve önyüz değişimi yanında, yayınlanan bildirimler ile şirketler ve fonlar hakkındaki bilgilere çok daha kolay ve hızlı erişim imkanı sağlanması amacı ile aşağıda listelenen geliştirmeler de yapılmıştır.



• Ana sayfada yer alan bildirimlere ait yıl, periyod gibi detay bilgilerin herhangi bir işlem yapılmaksızın doğrudan gösterimi sağlanmıştır.

• Ana sayfada bildirimlerin üzerinde yer alan Tarih, Kod, Şirket gibi başlıklar sabitlenerek sayfanın aşağı kaydırılması durumunda da görüntülenebilir olması sağlanmıştır.

• Bildirim eklerinin, bildirim içeriği görüntülenmeden doğrudan ana sayfadan açılabilmesi sağlanmıştır.

• “Hak Kullanımları” sayfasında tek seferde görüntülenebilen gün sayısı artırılmış, sayfada görsel olarak daha kolay ve anlaşılabilir bir kullanım sağlanmıştır.

• Bildirim içeriklerinin bulunan sayfanın içi yerine, ayrı bir sayfada açılması sağlanmıştır.

• Şirketler ve Fonlar sayfasına “Tüm Şirketler” ve “Tüm Fonlar” kategorisi eklenmiştir.

• Şirketler ve fonların listelendiği sayfalarda alfabe üst bölüme alınmış, ayrıca unvan veya kod ile arama özelliği getirilmiştir.

• Şirketlerin kendi sayfalarındaki özet bilgilerde yer alan endeks, sektör ve pazar isimleri tıklanabilir hale getirilerek bu endeks, sektör ve pazarların listelendiği sayfalara ulaşım sağlanmıştır.

• Şirket ve fon sayfalarında sağ tarafta yer alan butonlar görselleştirilerek daha belirgin hale getirilmiştir.

• Detaylı sorgulama, beklenen bildirim sorgulama ve finansal tablo kalem sorgulama gibi alanlar temel ihtiyaçlara yönelik olarak sadeleştirilerek site genelinde arama ve sorgulama fonksiyonları daha kullanıcı dostu hale getirilmiştir.

• Duyuru ve Genel Mektuplar ana sayfaya taşınmış ve erişimi kolaylaştırılmıştır.



Yenilenen sitemizin kullanımına ilişkin kılavuza ana sayfada “Mevzuat ve Kılavuzlar” başlığı altından ulaşılabilir