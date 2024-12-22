Kar paylarında tevkifat oranı artırıldı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. AA'nın derlediği habere göre tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere, dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan kar payları, gelir/kurumlar vergisi tevkifatına tabi tutuluyor.

Gerçek kişilerce elde edilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden müstesna olup kalan tutarın ilgili yıla ilişkin gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimini (2024 yılı için 230 bin lira) aşması halinde yıllık gelir vergisi beyanı ile beyan edilmesi gerekiyor. Beyannamede hesaplanan vergiden, tevkif suretiyle daha önce ödenen vergiler mahsup ediliyor.

Dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar ile gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlar ve gelir vergisinden muaf olanlarda ise tevkifat nihai vergi oluyor. Yapılan düzenlemeyle yüzde 10 olan tevkifat oranı yüzde 15'e çıkarıldı. Bu kapsamda kararın yayımı tarihinden itibaren dağıtılan kar payları üzerinden yüzde 15 tevkifat yapılacak.