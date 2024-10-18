KARDEMİR'den maden sahalarıyla ilgili açıklama

KAP bildirimi şöyle: Özel maden işletmeciliğini stratejik hedefleri arasına alan şirketimiz, kendisine ait ruhsat sahalarında özel maden işletmeciliği için araştırmalarını sürdürmektedir. MAPEG (Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü) tarafından geçtiğimiz ay açılan ihalelerde Balıkesir, Kütahya, Sivas ve Kırıkkale'de bulunan 11 maden sahasının işletme hakları şirketimiz tarafından kazanılmış olan bu sahalardaki rezerv tespiti için ön etüt çalışmalarına başlanmıştır. Çalışma yapılan sahalar, demir cevherinin yanı sıra bakır, altın ve polimetal potansiyeline sahip olup toplam 11.939 hektarlık bir alanı kapsamaktadır.