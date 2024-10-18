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KARDEMİR'den maden sahalarıyla ilgili açıklama

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a 11 maden sahasıyla ilgili açıklama yaptı.

18 Ekim 2024 | 11:22
Son Güncellenme: 18 Ekim 2024 | 11:22
KARDEMİR'den maden sahalarıyla ilgili açıklama

KAP bildirimi şöyle: Özel maden işletmeciliğini stratejik hedefleri arasına alan şirketimiz, kendisine ait ruhsat sahalarında özel maden işletmeciliği için araştırmalarını sürdürmektedir. MAPEG (Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü) tarafından geçtiğimiz ay açılan ihalelerde Balıkesir, Kütahya, Sivas ve Kırıkkale'de bulunan 11 maden sahasının işletme hakları şirketimiz tarafından kazanılmış olan bu sahalardaki rezerv tespiti için ön etüt çalışmalarına başlanmıştır. Çalışma yapılan sahalar, demir cevherinin yanı sıra bakır, altın ve polimetal potansiyeline sahip olup toplam 11.939 hektarlık bir alanı kapsamaktadır.

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17 Ekim borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Bosch Fren'den (BFREN) bedelli kararı
Doğan Holding'ten (DOHOL) pay geri alım açıklaması
IC Enterra Enerji (ENTRA) yeni yatırımını duyurdu
CW Enerji'den yeni şirket kararı
Sasa'dan sonra bir şirket daha halk arz yolunda
Ford Otomotiv (FROTO) 2. temettü teklifini duyurdu
Tat Gıda'dan kapasite artırım programı hakkında açıklama
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