Kent Gıda’dan olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama

Kent Gıda'dan bugün (24 Temmuz) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 24.07.2024 tarih ve E-18454353-100.06-27848 sayılı yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.

Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, mevcut durum itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.