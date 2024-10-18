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Kerem Aktürkoğlu'nun kulübü borsada kazandırdı

Ünlü futbol kulüplerinin hisse senedi performanslarında, ocak-eylül döneminde genellikle yukarı yönlü bir seyir görüldü.

18 Ekim 2024 | 15:28
Son Güncellenme: 18 Ekim 2024 | 15:40
Kerem Aktürkoğlu'nun kulübü borsada kazandırdı

Yatırımcılarını sevindiren futbol kulüplerinin yeşil sahalarda da taraftarlarını sevindirdiği görülüyor. Yılın 9 ayında hisse senedi piyasalarında yatırımcısına İskoç kulübü Celtic yüzde 45,6, Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun da formasını giydiği Portekiz ekibi Benfica yüzde 13,2, Porto yüzde 2,6, Hollanda ekibi Ajax yüzde 1,7, Alman ekibi Borussia Dortmund yüzde 1,5 ve diğer bir Portekiz ekibi Sporting CP yüzde 1,5 kazandırdı.

  • Celtic, geçen sezon İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) 54. şampiyonluğunu ilan etmişti. Celtic ayrıca bu sezon UEFA'nın düzenlediği Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele ediyor. Kulüp İskoçya Ligi'nde de zirvede.
  • Bencifa ise UEFA'nın düzenlediği Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Öte yandan Benfica kulübü, teknik direktörlük görevine Bruno Lage'yi getirdi. Kulüp Şampiyonlar Ligi'nde evinde Atletico Madrid'i 4-0 yenmişti.
  • Porto da Portekiz Liginde zirve ortağı olarak ikinci sırada.
  • Alman ekibi Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans sergiliyor.
  • Sporting CP ise Portekiz Süper Liginde lider konumda.

İtalya kulüpleri kaybettirdi, Manchester hisseleri sert düştü

  • Bu dönemde, İtalyan ekiplerinden Juventus'un hisseleri yüzde 0,3, Lazio'nun hisseleri yüzde 5,3 değer kaybetti.
  • İngiltere Premier Ligi'nde pek iç açıcı bir performans sergilemeyen Manchester United'ın hisseleri ise ocak-eylül döneminde yüzde 20,6 azaldı. Manchester United, geçen sezon İngiltere Premier Lig'i 8. sırada tamamlamıştı.

Dünyanın önde gelen halka açık 9 futbol kulübünün hisselerinin ocak-eylül performansları şöyle:

ŞirketOcak-Haziran 2024 değişim (yüzde)
Celtic+45,6
Benfica+13,2
Porto+2,6
Ajax+1,7
Borussia Dortmund+1,5
Sporting CP+1,5
Juventus-0,3
Lazio-5,3
Manchester United-20,6
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Tofaş (TOASO) 3. çeyrek bilanço tarihini duyurdu
KARDEMİR'den maden sahalarıyla ilgili açıklama
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihini duyurdu
Ford Otomotiv (FROTO) 3. çeyrek bilanço tarihini duyurdu
17 Ekim borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Bosch Fren'den (BFREN) bedelli kararı
Doğan Holding'ten (DOHOL) pay geri alım açıklaması
IC Enterra Enerji (ENTRA) yeni yatırımını duyurdu
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GERİ
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