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Kervan Gıda'dan (KRVGD) bedelsiz açıklaması

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK onayı hakkında açıklama yaptı.

26 Temmuz 2024 | 10:53
Son Güncellenme: 26 Temmuz 2024 | 10:54
Kervan Gıda'dan (KRVGD) bedelsiz açıklaması

Kervan Gıda, bedelsiz sermaye artırımı başvurusunun SPK tarafından onaylanmasına ilişkin bugün KAP'a bildirimde bulundu. Şirketten yapılan açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2024 tarihinde almış olduğu karara istinaden, Şirketimizin 240.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak üzere %800 oranında bedelsiz sermaye artırımı yoluyla 2.160.000.000 TL'ye çıkartılmasını içeren esas sözleşme tadil tasarısının onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 13.06.2024 tarihinde yapmış olduğumuz başvurumuz Kurul(SPK) tarafından onaylanmıştır.Karar 25.07.2024 tarih ve 2024/35 sayılı SPK bülteninde yer almaktadır.
 

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Tüpraş 1 milyon varil petrolün tamamını geri aldı
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
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Türk Hava Yolları (THYAO) yeni şirketi duyurdu
SPK'den 3 şirkete bedelsiz onayı geldi
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